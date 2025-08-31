Um menino foi atropelado por um vizinho enquanto corria atrás de uma bola em um condomínio de Manaus. O acidente foi registrado por câmeras de segurança do local.
Segundo testemunhas, a criança entrou na rua interna do condomínio para buscar a bola que havia saído do quintal. Um morador que conduzia seu veículo não conseguiu frear a tempo e atingiu o menino. Felizmente, a colisão não foi fatal.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado imediatamente e encaminhou a criança para um hospital próximo. O menino recebeu atendimento e passou por exames para avaliar possíveis fraturas ou lesões internas.
Os condôminos relataram susto e preocupação com a segurança das crianças nas áreas internas. Muitos sugerem a instalação de placas de alerta, redução de velocidade e maior vigilância dentro do condomínio para evitar novos acidentes.O motorista permaneceu no local e prestou esclarecimentos. As autoridades devem registrar boletim de ocorrência e avaliar se houve imprudência ou se o acidente foi inevitável.
O episódio reforça a importância da atenção redobrada de motoristas e moradores em condomínios, especialmente onde crianças brincam livremente. A colaboração de todos é essencial para prevenir acidentes e garantir a segurança de pequenos moradores.
Fonte: Tribuna do Nordeste