Os mercados globais começam a semana em um momento de definição, com ativos operando próximos a zonas técnicas decisivas que podem determinar o rumo de curto prazo. No Brasil, o Ibovespa tenta manter a recuperação iniciada após tocar suporte relevante, enquanto o dólar futuro ensaia um repique depois de registrar a mínima do ano, mas ainda dentro de uma tendência de baixa.

No cenário externo, índices de Wall Street, como Nasdaq e S&P 500, seguem próximos ou renovando máximas históricas, sustentados pelo bom desempenho das gigantes de tecnologia, mas já encontram barreiras importantes que podem testar a força compradora.

Entre as criptomoedas, o Bitcoin mantém o saldo positivo no acumulado do ano. A combinação de zonas de suporte e resistência próximas nos principais mercados aumenta a expectativa para os próximos pregões, em um contexto de maior seletividade dos investidores e atenção redobrada aos gatilhos técnicos que podem acelerar ou reverter tendências.

Análise técnica do Ibovespa

O Ibovespa iniciou movimento de recuperação no curto prazo depois de encontrar suporte em 131.550 pontos, região que interrompeu a queda iniciada após a máxima histórica em 141.563 pontos. Nos últimos dias, o índice voltou a operar acima das médias móveis de 9 e 21 períodos, com o IFR em 53,93, zona neutra, o que mantém a possibilidade de continuidade da alta.

Para consolidar o viés positivo, será necessário romper a máxima da última semana, na região de 137.000 pontos, e superar a resistências na região de 139.565 pontos. Acima disso, os próximos alvos ficam em 140.380 pontos, no topo histórico, e, caso haja fôlego comprador, em 141.960/143.425 e 145.000 pontos.

No cenário oposto, a perda das médias móveis e do suporte entre 135.658 e 134.264 pontos pode reverter o movimento, mirando 131.550 pontos, a média de 200 períodos em 130.255, e suportes mais longos em 127.680 e 122.530 pontos.

Fonte: Nelogica. Gráfico diário. Elaboração: Rodrigo Paz

Análise técnica do Dólar

O dólar futuro mantém tendência de baixa desde o fim de 2024, quando tocou a resistência em 6.656,5 pontos, acumulando queda de 15,91% em 2025. Na última sessão, subiu 0,26%, encerrando a 5.462 pontos, após renovar a mínima anual em 5.445 pontos. O ativo segue abaixo das médias móveis, mas o repique técnico não está descartado.

Para retomar a alta, será necessário romper a região de 5.473,5/5.509 pontos, mirando 5.573/5.590 e, em extensão, 5.675/5.701,5 pontos.

Caso volte a perder o suporte entre 5.445 e 5.410 pontos, a pressão vendedora pode se intensificar, com alvos projetados em 5.351,5/5.284 e, no longo, 5.250/5.181 pontos.

Fonte: Nelogica. Gráfico diário. Elaboração: Rodrigo Paz

Confira a análise dos minicontratos:

Análise técnica da Nasdaq

A Nasdaq apresentou forte recuperação desde a mínima de 2025, em 16.542 pontos, renovando o topo histórico em 23.611 pontos. No acumulado de agosto, sobe 1,69%, enquanto no ano avança 12,37%, sustentada pelo desempenho das big techs. No gráfico diário, segue acima das médias móveis e com tendência de alta.

Para dar sequência ao movimento, será preciso romper novamente o topo histórico, mirando 23.755/24.000 pontos e, mais acima, 24.215 pontos. Caso perca força, a quebra da faixa entre 23.280 e 22.972 pontos pode abrir espaço para quedas até 22.675/22.222 e, em cenário mais negativo, 22.041/21.472 pontos.

Fonte: TradingView. Gráfico diário. Elaboração: Rodrigo Paz

Análise técnica do S&P 500

O S&P 500 mantém trajetória de valorização após tocar a mínima do ano em 4.835 pontos, negociando atualmente perto do topo histórico em 6.427 pontos. O índice acumula alta de 0,79% em agosto e 8,63% no ano, mantendo-se acima das médias móveis no gráfico diário.

Para continuar a subir, precisa superar o topo histórico e buscar 6.483 e a faixa de 6.560/6.600 pontos. Do lado negativo, a perda da zona de suporte entre 6.296 e 6.201 pontos pode levar o ativo até 6.147/6.059, com alvos mais longos em 5.943/5.843 pontos.

Fonte: TradingView. Gráfico diário. Elaboração: Rodrigo Paz

Análise do Bitcoin

O Bitcoin vem corrigindo desde que renovou a máxima histórica em US$ 123.218, após uma alta expressiva desde a mínima do ano em US$ 74.508. Apesar do recuo, a criptomoeda acumula alta de 0,71% em agosto e mais de 24% em 2025, mas agora negocia entre as médias móveis, o que indica indefinição no curto prazo.

Para retomar a tendência positiva, será necessário romper as resistências em US$ 119.955/US$ 123.218, mirando US$ 123.800 e US$ 125.090/US$ 126.685.

Caso perca o suporte entre US$ 111.980 e US$ 107.430, a queda pode se aprofundar em direção a US$ 105.100/US$ 100.000, com alvos longos em US$ 97.895 e US$ 92.800.

Fonte: TradingView. Gráfico diário. Elaboração: Rodrigo Paz

IFR (14) – Ibovespa

O IFR (Índice de Força Relativa), é um dos indicadores mais populares da análise técnica. Medido de 0 a 100, costuma-se usar o período de 14. Leitura abaixo ou próxima de 30 indica sobrevenda e possíveis oportunidades de compra, enquanto acima ou próxima de 70 sugere sobrecompra e chance de correção. Além disso, o IFR permite a aplicação de técnicas como suportes, resistências, divergências e figuras gráficas. A partir disso, segue as cinco ações mais sobrecomprados e sobrevendidos do Ibovespa:

Fonte: Nelogica. Elaboração: Rodrigo Paz

(Rodrigo Paz é analista técnico)

