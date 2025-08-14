A casa de apostas Betano, uma das mais ativas patrocinadoras do futebol mundial, anunciou na 2ª feira (11.ago.2025) a renovação do contrato de patrocínio com o Sporting Clube de Portugal. O novo acordo terá validade até o fim da temporada 2028–2029. Eis a íntegra do anúncio (PDF – 71 KB).
Com a renovação, a marca segue como patrocinadora máster do atual campeão da Primeira Liga, mantendo o logotipo estampado no uniforme principal da equipe profissional e do time B, que disputa a 2ª divisão nacional.
O administrador do Sporting, André Bernardo, afirmou que a renovação é como “um prêmio” por uma “aposta ganha por ambas as partes”, destacando a boa relação construída nos últimos 4 anos.
O diretor comercial da Kaizen Gaming, Julio Iglesias, afirmou que o novo acordo com o Sporting reforça a “confiança mútua e o sucesso da parceria”, além de destacar o momento vitorioso do clube, com 2 títulos nacionais e uma Taça de Portugal desde o início da relação.
A Betano opera em Portugal desde 2019 e firmou parceria com o Sporting em 2021. A empresa também é patrocinadora do rival Benfica, sendo a 1ª a estampar a manga da camisa do clube, em acordo iniciado na temporada 2021–2022 e válido até 2027.
No último dia 31 de julho, Sporting e Benfica se enfrentaram na Supertaça Cândido de Oliveira, tradicional abertura da temporada portuguesa. A partida teve o patrocínio da Betano, que adquiriu os naming rights do torneio. Em 2021, a empresa havia tentado, sem sucesso, obter os direitos de nome da Primeira Liga, perdendo a disputa para a rival Bwin.
EXPANSÃO
A renovação com o Sporting faz parte de uma estratégia mais ampla de expansão da Betano no futebol global. Nos últimos meses, a empresa fechou acordos com o Brøndby IF, da Dinamarca, e com o Bayern de Munique, da Alemanha. No clube alemão, a Betano será parceira platinum (não estampa o uniforme principal, mas está presente nos coletes de treino, por exemplo) pelos próximos 3 anos, seu maior contrato no país até o momento.
Além disso, a empresa busca manter o contrato com a Uefa para a Euro 2028. A Betano foi a 1ª casa de apostas a se tornar patrocinadora oficial de uma edição da Eurocopa, com exclusividade na Euro 2024, realizada na Alemanha.
A presença da marca também é forte na América do Sul. A Betano patrocina o River Plate, da Argentina, e detém os naming rights da Liga Profissional de Futebol do país. No Brasil, é patrocinadora da Copa do Brasil e tem acordo vigente com a Conmebol.