Metropolitanos recibirá a Táchira por la fecha 8

El cotejo correspondiente a la fecha 8 del Clausura se juega hoy a las 18:00 (hora Argentina) en el estadio el Coloso de Los Chaguaramos.
Ambos equipos llegan al encuentro con la intención de recuperarse luego de perder su chance de escalar en la tabla de posiciones en la jornada anterior.
Metropolitanos no quiere lamentar otra caída: 0 a 1 finalizó su partido frente a Zamora. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 1 encuentro ganado, perdió 2 y 1 fue empate. Pudo marcar 4 goles y ha recibido 7.
Táchira viene de caer en su estadio ante Dep. La Guaira por 1 a 3. En sus últimos encuentros cosechó 3 victorias y 1 empate, en los que pudo anotar 7 goles en el arco rival y le han encajado 5 tantos.
Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 1 victoria, mientras que la visita sumó 2. En 2 partidos terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 31 de mayo, en Fase Final del torneo Venezuela – Liga FUTVE 2025 – Torneo Apertura, y Metropolitanos resultó vencedor por 2 a 1.
Táchira vivirá el clásico Andino ante Estudiantes Mérida en la siguiente jornada. Jugarán en el estadio Polideportivo de Pueblo Nuevo, el 29 de agosto.