Para garantir a fluidez nos deslocamentos, a segurança de motoristas, passageiros e pedestres, a Prefeitura de Belo Horizonte fará operação de trânsito e transporte no Centro da cidade na 10ª edição da Virada Cultural. Algumas vias serão interditadas pela BHTrans a partir das 8h desta sexta-feira (22), onde serão montados palcos para o evento. As informações sobre todas as interdições estarão disponíveis nos aplicativos de tráfego Waze e Google Maps. Faixas também vão orientar os condutores sobre os trechos interditados e os desvios.

Agentes da Unidade Integrada de Trânsito (BHTrans, Polícia Militar e Guarda Municipal) estarão nas ruas da região Central para monitoramento, fiscalização e orientação. Haverá intervenções nas proximidades das praças da Estação, Rui Barbosa (Avenida dos Andradas), Raul Soares, Fuad Noman, no Parque Municipal, no Viaduto Santa Tereza, na Avenida Assis Chateaubriand e nas ruas da Bahia e dos Guaicurus.

Serão criadas três áreas reservadas para os eventos, garantindo a segurança do público. A medida vai permitir aos motoristas traçarem as melhores rotas para os deslocamentos durante a Virada Cultural.

Confira as mudanças no trânsito:

Sexta-feira (22)

A partir das 8h

– Interdição da Rua da Bahia, entre a Avenida do Contorno e a Rua dos Guaicurus.

A partir das 20h

– Interdição da Rua dos Guaicurus entre a Rua Aarão Reis e a Avenida dos Andradas;

– Interdição da Rua dos Guaicurus, entre as ruas da Bahia e Espírito Santo.

Sábado (23)

A partir das 14h

– Interdição parcial na Avenida dos Andradas (sentido rodoviária) para montagem das barracas;

– Interdição parcial na Rua do Caetés, entre a Avenida dos Andradas e a Rua da Bahia, para instalação dos banheiros.

A partir das 16h

– Interdição da Avenida dos Andradas, entre a Rua dos Carijós e a Avenida do Contorno (sentido Rodoviária);

– Interdição da Avenida Afonso Pena, entre a Avenida Carandaí e a Praça Sete (sentido rodoviária);

– Interdição da Avenida Assis Chateaubriand (Viaduto Santa Tereza), entre as ruas da Bahia e Tabaiares. Será mantido corredor de segurança para acesso das viaturas e veículos de emergência;

– Interdição da Rua dos Caetés, entre a Avenida do Andradas e a Rua Espírito Santo;

– Interdição da Rua da Bahia, entre a Rua dos Guaicurus e a Avenida Afonso Pena;

– Interdição da Rua dos Tamoios, entre a Avenida Afonso Pena e a Rua da Bahia;

– Interdição da Rua dos Tupinambás, entre a Avenida Amazonas e a Rua dos Tupinambás;

– Será criada uma ciclovia operacional na Avenida Amazonas, entre a Praça Raul Soares e Praça Sete, com sinalização no canteiro central.

Domingo (24)

As interdições para a Feira de Artesanato (Avenida Afonso Pena, entre as avenidas Amazonas e Carandaí) estarão ativas durante o domingo da Virada Cultural.

Segunda-Feira (25)

As interdições permanecem até o fim dos eventos e a desmontagem da estrutura está prevista para ser realizada até as 4h de segunda-feira (25).

Os acessos à área hospitalar estarão liberados e devem ser preservados para garantir a mobilidade dos veículos de emergência.

Desvios

Av. Amazonas – Av. dos Andradas: Av. Amazonas, Rua Espírito Santo, Av. do Contorno, Av. dos Andradas.

Av. Amazonas – Assis Chateaubriand: Av. Amazonas, Rua dos Tamoios, Av. Afonso Pena, Av. Carandaí, Av. Professor Alfredo Balena, Av. Bernardo Monteiro, Av. Francisco Sales, Av. Assis Chateaubriand.

Av. João Pinheiro – Av. Assis Chateaubriand: Av. Álvares Cabral, Av. Afonso Pena, Av. Carandaí, Av. Professor Alfredo Balena, Av. Bernardo Monteiro, Av. Francisco Sales, Av. Assis Chateaubriand.

Av. João Pinheiro – Av. Afonso Pena: Av. João Pinheiro, Av. Augusto de Lima, Rua São Paulo, Av. Afonso Pena.

Av. Afonso Pena – Viaduto Leste: Av. Afonso Pena, Rua Pernambuco, Av. Carandaí, Rua do Guajajaras, Av. João Pinheiro, Av. Augusto de Lima, Rua São Paulo, Av. Amazonas, Rua Espírito Santo, Av. do Contorno, Viaduto Leste.

Av. dos Andradas – Av. do Contorno: Av. dos Andradas, Rua dos Carijós, Rua Espírito Santo, Av. do Contorno.

Rua dos Caetés – Av. Assis Chateaubriand: Rua dos Caetés, Rua Espírito Santo, Av. do Contorno, Av. dos Andradas, Rua Ceará, Av. Professor Alfredo Balena, Av. Bernardo Monteiro, Av. Francisco Sales, Av. Assis Chateaubriand.

Transporte coletivo

Haverá reforço nas viagens durante toda a madrugada nas linhas das estações São Gabriel, Vilarinho, Pampulha, Venda Nova, Diamante, Barreiro e nas estações da avenida Santos Dumont e Paraná.

As linhas com atendimento ao Centro da cidade terão acréscimos de viagens durante a madrugada para atender os participantes do evento.

As estações de transferência do Move nos corredores das avenidas Antônio Carlos e

Cristiano Machado irão operar durante toda a madrugada de domingo (24). Confira os quadro de horários das linhas no Portal da PBH e planeje com antecedência a ida e volta do evento. Facilite e agilize seu embarque utilizando o Cartão BHBUS.

Pontos desativados

Em função das interdições, algumas linhas do transporte coletivo terão o itinerário e pontos de embarque/desembarque alterados na área central a partir das 14h de sábado (23), até o fim do evento.

Metrô

O metrô irá funcionar normalmente, entre 5h15 e 23h.

Táxi

Será criado um ponto de táxi na Rua dos Tupinambás, entre a Rua da Bahia e a Avenida dos Andradas. Os participantes do evento também poderão usar os demais pontos de táxi existentes na região.