Platense no tuvo una buena tarde en Villa Domínico y cayó ante Independiente 2-1, por la sexta fecha del Torneo Clausura Proyección. Tras dos buenas victorias, el equipo de Leandro Belfi no pudo estirar su racha.
El primer tiempo se caracterizó por una fuerte paridad donde ambos equipos intentaron dominar el mediocampo e imponer su juego. Sin embargo, se anularon entre sí y el encuentro se volvió una lucha constante.
Dentro de dicha equivalencia, el Rojo abrió el marcador a los 37 minutos debido a un error de Andrés Sosa, quien intentó despejar la pelota, pero rebotó en Felipe Tempone y se coló en el fondo de la red.
Antes del cierre del primer tiempo, Enzo Evangelista apareció por el segundo palo, conectó con el borde interno un excelente tiro de esquina de Manuel Tucker y puso en tablas el partido.
A los dos minutos de comenzado el complemento, Tomás Parmo filtró un buen pase para Mirko Díaz. Este envió un centro atrás y el propio Tempone marcó el segundo del local.
La segunda parte se hizo muy cuesta arriba para el Calamar, que terminó con nueve futbolistas por las expulsiones de Juan Alcaine y Agustín Funes, se llevó una derrota de zona sur y cortó la racha de dos victorias al hilo.
SÍNTESIS
INDEPENDIENTE (2): (1) Lucas Lavagnino; (2) Thiago Benítez, (3) Ramiro Martino, (4) Simón Pinto, (5) Facundo Cruz, (6) Nicolás Garrido, (7) Enzo Taborda, (8) Mateo Pérez Curci, (9) Felipe Tempone, (10) Tomás Parmo y (11) Mirko Díaz. DT: Carlos Matheu.
PLATENSE (1): (1) Andrés Sosa; (2) Enzo Evangelista, (3) Tomás Giménez, (4) Facundo Beron, (5) Nicolás Ortiz, (6) Thiago Currado; (7) Manuel Tucker, (8) Lautaro Zunino, (9) Ivo Visona; (10) Agustín Funes y (11) Lucas Zelaya. DT: Leandro Belfi.
Árbitro: Nicolás Díaz.
Goles: PT 37m. y ST 2m. Felipe Tampone (CAI); PT 42m. Enzo Evangelista (CAP).
Cambios: PT 22m. Josias Palais x Mirko Díaz (CAI); ST 10m. Juan Alcaine x Lautaro Zunino (CAP); ST 20m. Valentino Buccolo y Luca Bastilla x Ivo Visona y Manuel Tucker (CAP); ST 34m. Jonathan Ledesma y Axel Guzmán x Tomás Giménez y Facundo Beron (CAP); ST 37m. Ramón Funes y Tomás Mastrolorenzo x Tomás Parmo y Felipe Tampone (CAI).
Amonestados: Tomás Giménez, Lautaro Zunino, Thiago Currado, Manuel Tucker, Juan Alcaine y Nicolás Ortiz (CAP); Facundo Cruz y Mateo Pérez (CAI).
Expulsados: Juan Alcaine y Agustín Funes (CAP).
Sede: Predio Villa Domínico, Club Atlético Independiente, Buenos Aires.
Crónica: Bautista Gallego || Fotos: Delfina Zaragoza
Departamento de Prensa C.A. Platense