Raul Gil Jr. ou Raulzinho, de 59 anos, se pronunciou na redes sociais sobre o caso judicial da família. Desde o último domingo (17), a família Raul Gil tem repercutido nas redes sociais, após a irmã ter declarado estar impedida de falar sobre o pai e também sobre a própria história.
Continua depois da publicidade
Raulzinho chegou a dizer que o que mais entristece é o pai ser alvo de desrespeito e que é de conhecimento público que a irmã sempre teve dificuldades com todos. Entenda em detalhes na reportagem completa de CBN Total.