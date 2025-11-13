O Ministério Público do Paraná, por meio da Promotoria de Justiça de Formosa do Oeste, denunciou um ex-professor da rede pública municipal de ensino de Toledo, no Oeste do Estado, por 24 crimes. Segundo a denúncia, o homem, de 35 anos, praticou diversos delitos contra a dignidade sexual de adolescentes e também de uma mulher grávida — induzida à prostituição — no município de Jesuítas, que integra a comarca.
Áudio do Promotor de Justiça Alexandre Galati Santos Pereira
Entre os crimes pelos quais o ex-professor foi denunciado (todos ocorridos ao longo deste ano) estão: corrupção de menores, violação sexual mediante fraude, favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança, adolescente ou vulnerável, e produção, armazenamento e distribuição de conteúdo pornográfico infantil.
Conforme a denúncia, para induzir e atrair as vítimas às práticas configuradas como exploração sexual, o homem oferecia presentes e bebidas alcoólicas. Ele também chegou a entregar a um grupo de adolescentes um bolo que continha maconha entre os ingredientes. As vítimas eram abordadas na rua — uma delas, próxima a um ginásio de esportes, foi interpelada por ele durante vários dias — e também por meio de aplicativos de mensagens.
O homem, que foi detido após a mãe de uma das vítimas denunciá-lo, já havia sido preso pelos mesmos crimes em Toledo, mas obteve o direito de responder ao processo em liberdade. A concessão do benefício motivou protestos de familiares das vítimas. Agora, o acusado segue recolhido na Cadeia Pública de Assis Chateaubriand.
Processo 0001209-57.2025.8.16.0082
