O Ministério Público do Paraná denunciou por homicídio duplamente qualificado um policial civil que atirou e matou um homem em um bar de Curitiba, no dia 26 de setembro deste ano. A denúncia foi oferecida nesta terça-feira, 30 de dezembro, pela 2ª Promotoria de Justiça de Crimes Dolosos contra a Vida. Foram apresentadas como qualificadoras do crime o motivo fútil e o fato de o homicídio ter sido praticado com emprego de arma de fogo de uso restrito.
Áudio do Promotor de Justiça Alexandre Ramalho de Farias
Acesse álbum com vídeo do Promotor de Justiça Alexandre Ramalho de Farias
De acordo com as apurações sobre o caso, o denunciado, que tem 36 anos e estava de folga, disparou contra a vítima, um homem de 51 anos, no interior do estabelecimento comercial, localizado na Alameda Augusto Stellfeld, no Centro da capital. O disparo foi feito durante um desentendimento, iniciado após o denunciado ter retirado o copo de cerveja da vítima da pia e o colocado no chão.
Além do crime de homicídio qualificado, o policial civil também foi denunciado por porte de arma de fogo de uso restrito após ter ingerido bebida alcoólica, o que é vedado pela legislação (Lei 10.826/2003).
Crime contra a vida – Nesta semana, o inquérito policial sobre o caso foi finalizado pela Polícia Civil, que concluiu que o autor do disparo agiu em legítima defesa. Ao oferecer a denúncia, a Promotoria de Justiça destaca que “Sem embargo da conclusão do inquérito policial […], o Ministério Público […], no exercício regular de sua atribuição constitucional, considerando a importância do presente caso penal – como aliás acontece em todos de crimes contra a vida, oferece a presente denúncia, justamente para oportunizar a produção judicial das provas, sob o crivo do contraditório, ampla defesa e devido processo legal em um Estado Democrático de Direito, verticalizando a análise da ocorrência ou não de eventual legítima defesa e demais desdobramentos”.
Processo: 0001993-68.2025.8.16.0006
Informações para a imprensa:
Assessoria de Comunicação
[email protected]
(41) 3250-4249