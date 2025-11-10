O Ministério Público do Paraná ofereceu uma segunda denúncia criminal contra o homem que, ocupando a posição de padre, praticou crimes contra a dignidade sexual de fiéis. A nova ação penal refere-se a crime ocorrido entre novembro de 2010 e novembro de 2011, no município de Bocaiúva do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba, onde ele também prestou serviços eclesiásticos. A primeira denúncia trata de fatos ocorridos quando ele atuava em uma paróquia em Paranaguá.
Assim como se deu no caso anterior, o denunciado valeu-se de sua autoridade e ascendência moral e religiosa, para praticar atos libidinosos diversos da conjunção carnal, durante rito espiritual privado, oferecido à vítima e familiares.
O crime teria ocorrido durante uma suposta sessão de “benzimento especial”, em que o pároco determinou que os acompanhantes da vítima, então adolescente, a aguardassem no salão da Igreja enquanto ele a conduzia sozinha para a sacristia. Sob o pretexto de realizar uma “imposição de mãos”, ele tocou a vítima em suas partes íntimas.
Outras vítimas – A ação movida em Bocaiúva do Sul, recebida pelo Judiciário na última sexta-feira, 7 de novembro, decorre de novos depoimentos de vítimas, que procuraram o Ministério Público após o oferecimento da primeira denúncia, recebida pelo Juízo no último dia 20 de outubro. O MPPR destaca que outras pessoas que eventualmente se identifiquem como vítimas de fatos semelhantes, praticados pelo mesmo padre, podem entrar em contato com a 3ª Promotoria de Justiça de Paranaguá (Telefone 41 3424-0566 e 41 98858-1475 e [email protected]), que está centralizando o atendimento às vítimas, atuando de forma conjunta com as outras Promotorias de Justiça.
