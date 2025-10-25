Representantes das forças policiais da região de Guarapuava — Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Científica e Polícia Penal — participaram, nesta quinta-feira, 23 de outubro, de reunião com membros do Ministério Público do Paraná, dentro da programação da 5ª edição do projeto MP em Movimento.
Durante a reunião, as instituições apresentaram um panorama das ações conjuntas na área da segurança pública, destacando o trabalho integrado que tem contribuído para a redução da criminalidade na região, seguindo a tendência observada em todo o estado do Paraná.
O comandante do 16º Batalhão da Polícia Militar, coronel Cristiano Stocco, destacou que, mesmo diante da redução do efetivo da Polícia Civil, a cooperação entre as forças policiais e o MP tem fortalecido os resultados na área de segurança. Ele também apresentou as medidas em andamento para recomposição do contingente, como o chamamento de policiais da reserva e a autorização para novos concursos públicos.
Entre as ações destacadas estão a capacitação regional e a aproximação com a população, por meio de canais diretos de comunicação, como grupos de WhatsApp que abrangem cerca de 30 municípios, ampliando a eficiência das respostas e a presença das forças de segurança no cotidiano da comunidade.
“O trabalho integrado das instituições é essencial para a defesa do Estado e da sociedade. Quando atuamos juntos, fortalecemos as políticas públicas e entregamos resultados concretos à população”, destacou o procurador-geral de Justiça, Francisco Zanicotti.
O encontro contou com a participação do subprocurador-geral de Justiça para Assuntos Jurídicos, Armando Antônio Sobreiro Neto, do coordenador de Assuntos Institucionais, Ronaldo de Paula Mion, e dos promotores de Justiça Pedro Henrique Brazão Papaiz, Cláudio César Cortesia, Mauro Alcione Dobrowolski, Dunia Serpa Rampazzo e Diego André Coqueiro Barros.
Representando as forças de segurança, estiveram presentes: o coordenador regional da Polícia Penal, Marlon Rafael Picioni; o delegado da Polícia Civil, Ramon Galvão Deferino; a perita-chefe da Polícia Científica, Juliana Adriely Gouveia; o tenente-coronel Jackson Busnello; o tenente-coronel Rafael Lorenzetto e o major Rivelto Sokolowski, do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná; o major Ederson Crecelon (PMPR); o capitão Juliano Borges (PMPR), que atua junto ao Grupo de Atuação Especial ao Crime Organizado (Gaeco); Arilson Alborghetti e Carlos Oliveira, da Polícia Civil do Paraná; e a major Débora Scremin de Oliveira, chefe da Assessoria Militar do MPPR.
