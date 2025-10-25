A capacidade de atendimento do Hospital Regional Centro-Oeste (HRCO), em Guarapuava, será ampliada com a implantação de serviços assistenciais na área de pediatria e a inclusão de novas especialidades médicas cirúrgicas. A viabilidade está em fase de estudos.
O HRCO também está oficialmente habilitado pela Comissão Intergestores Bipartite do Paraná (CIB/PR) para realizar cirurgias ortopédicas de alta complexidade no âmbito do SUS, conforme a Deliberação nº 763/25. A medida integra o Programa Mais Acesso a Especialistas – Cirurgias Eletivas, voltado à redução de filas e à ampliação do acesso a procedimentos especializados.
A informação foi dada pelo Diretor do hospital, Fernando Guiné, e pelo representante jurídico da Fundação Estatal de Atenção em Saúde do Paraná (Funeas), Sérgio Miguel Stelko Júnior, durante a visita realizada ao HRCO pelo Procurador-Geral de Justiça do Paraná, Francisco Zanicotti, nesta quinta-feira, 23 de outubro, como parte da agenda do projeto MP em Movimento.
Durante a reunião, que contou também com a presença do Coordenador de Assuntos Institucionais, Ronaldo de Paula Mion, e dos Promotores de Justiça Diego André Coqueiro Barros e Bruno Ishimoto, foram apresentados os dados do hospital regional. Com cinco salas cirúrgicas, UTI adulta com dez leitos e 122 leitos de internação, a instituição é referência para 20 municípios da 5ª Regional de Saúde e está autorizada a realizar artroplastias de quadril e joelho, incluindo cirurgias de revisão e reconstrução.
Zanicotti destacou o papel estratégico do hospital para a região. “Quando o sistema público de saúde se fortalece, toda a rede de proteção social avança. A ampliação da capacidade do hospital é uma conquista para Guarapuava e para os municípios atendidos”, afirmou.
