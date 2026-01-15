O Ministério Público do Paraná, por meio da 1ª Promotoria de Justiça de Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana de Curitiba, ofereceu denúncia criminal contra um policial militar investigado pela morte de um homem de 23 anos em Campo Magro. O crime aconteceu em 27 de outubro do ano passado, quando o policial disparou cinco tiros contra a vítima, que dirigia um carro, durante uma abordagem.
Áudio do Promotor de Justiça Bruno Monteiro Brandão
A denúncia aponta os crimes de homicídio qualificado por uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, que estava desarmada, com a agravante de abuso de poder.
Processo 0009648-37.2025.8.16.0024
