Moradores da região norte entraram em contato com a CGN para reclamar da falta de iluminação pública em alguns trechos da Avenida Piquiri. A reportagem foi até a avenida e constatou uma verdadeira “escuridão” em um trecho no bairro São Cristóvão. Um internauta também enviou um vídeo registrado na mesma via, mas na região do Bairro Interlagos.
De acordo com os relatos, diversos postes estão apagados há alguns dias, deixando os locais completamente às escuras durante à noite. A situação tem gerado preocupação entre os moradores, que apontam o aumento da sensação de insegurança e do risco de acidentes.
Os moradores chamam a atenção do município em relação ao problema e pedem pela substituição das lâmpadas para restabelecer a iluminação completa na avenida. A administração municipal reforça que os moradores podem registrar casos de falta de iluminação pública pelo telefone 156.