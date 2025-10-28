As receitas leves e rápidas são ótimas opções para começar a semana de maneira mais saudável. Elas ajudam o corpo a se recuperar dos excessos do fim de semana, oferecendo refeições equilibradas, nutritivas e práticas. Além disso, esse tipo de preparo facilita a rotina, garantindo uma alimentação saborosa sem abrir mão do bem-estar.

A seguir, confira 7 receitas leves e rápidas para começar a semana!

Omelete de frango

Ingredientes

1 ovo

2 gemas de ovo

200 g de frango cozido e desfiado

cozido e desfiado 1 cebola picada

2 dentes de alho amassados

1 tomate picado

Azeite, sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho e a cebola até dourar. Em seguida, acrescente o frango desfiado, o tomate, o sal e a pimenta-do-reino. Refogue até que o frango doure. Desligue o fogo e reserve. Em um recipiente, bata o ovo, as gemas, o cheiro-verde picado e o sal. Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e adicione o ovo batido. Quando a massa estiver consistente, vire para dourar do outro lado. Desligue o fogo, recheie a omelete com o frango e sirva em seguida.

Dica: sirva a omelete acompanhada de salada.

Ingredientes

600 g de filé de merluza

1/2 colher de sopa de suco de limão

1 xícara de chá de molho de tomate caseiro

2 tomates sem pele, sem sementes e picados

sem pele, sem sementes e picados 2 colheres de sopa de azeite

Sal, pimenta-do-reino moída e manjericão picado a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere os filés com sal, pimenta-do-reino e suco de limão e leve à geladeira por 30 minutos. Após esse período, retire o peixe, transfira para uma forma e acrescente os tomates picados. Espalhe o molho de tomate e o manjericão por cima. Regue o peixe com o azeite e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 30 minutos. Retire do forno e sirva em seguida.

Hambúrguer de salmão (Imagem: Galazveruga | Shutterstock)

Hambúrguer de salmão

Ingredientes

300 g de salmão

1 xícara de chá de farinha de aveia

1 dente de alho amassado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Suco de 1/2 limão

1 colher de sopa de azeite

Modo de preparo

Corte o salmão em pedaços pequenos, coloque no processador e bata até que ele fique bem triturado. Em seguida, disponha o peixe em um recipiente e tempere com sal, pimenta-do-reino, alho e suco de limão. Aos poucos, acrescente a farinha de aveia e misture até obter uma massa homogênea. Modele no formato de hambúrguer e leve ao congelador por 15 minutos. Após esse período, retire o hambúrguer do congelador. Em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Depois, grelhe o hambúrguer, virando-o até que os dois lados dourem por igual. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Dica: sirva o hambúrguer acompanhado de vegetais.

Ingredientes

1 xícara de chá de quinoa

2 xícaras de chá de água

1 abobrinha cortada em fatias

1 pimentão vermelho cortado em tiras

1 cenoura cortada em palitos

1 cebola-roxa cortada em rodelas

Folhas de hortelã, azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Suco de 1 limão

Modo de preparo

Em uma panela, cubra a quinoa com água e leve ao fogo médio. Cozinhe até secar a água e a quinoa ficar macia. Enquanto isso, preaqueça uma grelha em fogo médio, coloque os vegetais e tempere com azeite, sal e pimenta-do-reino. Grelhe os vegetais até que fiquem macios e levemente dourados. Em seguida, misture os vegetais e a quinoa em uma tigela grande. Regue a salada com suco de limão e um fio de azeite. Adicione as folhas de hortelã e sirva em seguida.

Wrap de frango e abacate

Ingredientes

2 tortillas de trigo integral

200 g de peito de frango cozido e desfiado

Polpa de 1 abacate cortada em fatias

cortada em fatias 1/2 xícara de chá tomate-cereja cortado ao meio

1/4 de xícara de chá de queijo feta esfarelado

Folhas de alface, sal e azeite a gosto

Modo de preparo

Em uma frigideira, em fogo médio, aqueça as tortillas de trigo integral até ficarem levemente maleáveis. Em seguida, em cada tortilla, distribua uniformemente todos os ingredientes. Tempere com sal e azeite. Dobre as laterais das tortillas para dentro, enrole-as firmemente e corte ao meio diagonalmente. Sirva em seguida.

Tofu grelhado com brócolis e cogumelo (Imagem: Sergii Koval | Shutterstock)

Ingredientes

1 xícara de chá de brócolis cortado em floretes

1 xícara de chá de cogumelo champignon fatiado

200 g de tofu firme cortado em cubos

firme cortado em cubos 2 colheres de sopa de azeite

1 dente de alho picado

Suco de 1/2 limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Gergelim para finalizar

Modo de preparo

Aqueça uma frigideira antiaderente com 1 colher de sopa de azeite em fogo médio. Coloque os cubos de tofu e grelhe até dourar todos os lados. Retire e reserve. Na mesma frigideira, adicione o restante do azeite e o alho picado. Refogue por 1 minuto em fogo baixo, apenas até soltar o aroma. Acrescente o brócolis e refogue por 3 a 4 minutos em fogo médio, até ficar levemente macio, mas ainda crocante. Adicione o cogumelo fatiado e refogue por mais 3 minutos, até murchar. Volte o tofu grelhado para a frigideira, misture delicadamente e tempere com sal, pimenta-do-reino e suco de limão. Cozinhe por mais 2 minutos, mexendo suavemente para incorporar os sabores. Finalize com o gergelim e sirva em seguida.

Ingredientes

1 xícara de chá de lentilha

1 cenoura cortada em cubos

1 talo de alho-poró fatiado

1 dente de alho picado

1 colher de sopa de azeite

4 xícaras de caldo de legumes caseiro

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Salsinha picada para finalizar

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio. Adicione o alho e o alho-poró, refogando até ficarem levemente macios. Acrescente a cenoura e refogue por mais 2 minutos. Junte a lentilha e o caldo de legumes, mexa bem. Deixe cozinhar em fogo baixo por cerca de 25 a 30 minutos, ou até que a lentilha e a cenoura estejam macias. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Finalize com salsinha e sirva em seguida.