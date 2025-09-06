O jornalista Acaz Fellegger morreu nesta sexta-feira (5), aos 59 anos, em decorrência de um câncer. Ele estava internado no Hospital São Camilo, em São Paulo, e não resistiu ao tratamento.
Ele deixa a mulher, Patrícia Mendes, e a filha do casal, Maria Clara.
“É com muito pesar e muita tristeza que informo o falecimento do meu companheiro de vida, Acaz Fellegger. Ele foi um guerreiro! Peço orações para que sua passagem seja de muita luz”, escreveu Patrícia em publicação nas redes sociais.
O velório será neste sábado (6), das 10h às 14h, no cemitério da Lapa, em São Paulo. Em seguida, haverá a cerimônia de cremação, na Vila Alpina.
Natural de São Paulo e formado em jornalismo pela Fiam (Faculdades Integradas Alcântara Machado) em 1987, Acaz iniciou a carreira em jornais de bairro e rádios de Guarulhos, Limeira, Mogi Mirim e do Grande ABC.
Migrou em seguida para a televisão, trabalhando como repórter da TV Gazeta, no início dos anos 1990. Em 1994, foi contratado pelo SporTV, tornando-se um dos primeiros repórteres do canal.
Três anos depois, aceitou convite do Palmeiras e assumiu a área de comunicação do clube. No alviverde, conheceu o técnico Luiz Felipe Scolari, com quem construiria longa relação, ficando conhecido como seu fiel escudeiro.
Durante a passagem pelo clube, implementou estruturas como a sala para entrevistas coletivas de imprensa e a zona mista, práticas adotadas na época por equipes europeias.
Em meados dos anos 2000, deixou o clube, em meio ao fim da parceria com a Parmalat, e abriu a própria agência de assessoria. Segundo ele, por sugestão de Felipão.
“Quando saí do Palmeiras, o Felipão foi visionário. Ele falou: “Monta seu escritório, e você vai ser meu assessor de imprensa””, recordou Acaz.
Trabalhou com o treinador nas Copas de 2002 e 2014, com a seleção brasileira, e na Copa de 2006, com a seleção portuguesa.
Atuou ainda com uma série de jogadores campeões da Copa Libertadores de 1999 com o Palmeiras, como Alex, Roque Júnior, Galeano, Arce, César Sampaio e Asprilla.
Ao longo da carreira, Acaz também assessorou nomes como Mauro Silva, Djalminha, Joel Santana, Deco, Raphael Veiga, Hulk e Daniel Alves. Desde 2009, era o responsável pela comunicação do Ituano.
Jogadores com que trabalhou ao longo da carreira lamentaram a morte do jornalista.
“Meu grande amigo Acaz Fellegger. Você deixará muitas saudades. E também deixará uma memória com exemplos de honestidade, lealdade, responsabilidade e companheirismo. Sentirei muita falta das nossas conversas”, escreveu Roque Júnior, campeão da Copa com a seleção brasileira, em 2002.
“O Acaz foi um amigo querido e um exemplo de dedicação. Uma grande perda. Que Deus traga paz e conforto à família”, disse Mauro Silva, campeão mundial em 1994 e atual vice-presidente da FPF (Federação Paulista de Futebol).
“Meus sentimentos a todos. Foram 17 anos trabalhando juntos em uma parceria de sucesso, de muito trabalho e dedicação. Deus conforte o coração de todos”, escreveu o meia Giuliano, do Athletico-PR.
“Acaz vestia a camisa de seus parceiros. Fosse na coletiva do pentacampeonato em Yokohama no Japão ou em um acanhado vestiário da Série D do Brasileiro, desempenhava com a mesma intensidade, seriedade e respeito ao assessorado”, publicou o Ituano.