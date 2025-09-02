Um homem foi socorrido no final da manhã desta segunda-feira (30) após ser vítima de um acidente de trânsito. A queda de moto se deu numa das alças do viaduto do Trevo Guarujá, em Cascavel.
Segundo as informações, o motociclista realizava o contorno sentido Bairro Guarujá quando sofreu a queda e ficou ferido. Os socorristas do Samu passavam pelo local e pararam para prestarem atendimentos à vítima.
Na sequência, o Corpo de Bombeiros foi deslocado ao endereço e assumiu o atendimento. Na sequência, a vítima foi encaminhada à UPA Tancredo onde seria reavaliada e medicada.