O Grupo Especial de Atuação e Prevenção em Desastres Socioambientais e Mudanças Climáticas (Gepclima) do Ministério Público do Paraná constituiu um Comitê de Gerenciamento de Crise para acompanhar de perto a situação dos municípios das regiões Centro-Sul e Oeste do Paraná atingidos por um tornado na noite desta sexta-feira, 7 de novembro.
O grupo reúne integrantes dos Centros de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça (Caops) do Meio Ambiente, da Saúde e de Assistência Social, além de promotores de Justiça da região, em articulação com a Administração Superior e em parceria com as secretarias estaduais. O objetivo é garantir a melhor assistência à população, especialmente nas áreas de saúde e infraestrutura básica.
Protocolo – A equipe acompanha, em conjunto com a Defesa Civil, o levantamento de dados e a elaboração de um protocolo para arrecadação de água e alimentos não perecíveis, atendendo de forma prioritária às demandas mais urgentes, como o abastecimento de água e o atendimento às famílias desabrigadas. O promotor de Justiça Daniel Pedro Lourenço, coordenador do Gepclima, está à frente das ações relacionadas à área ambiental.
A Administração Superior do MPPR, que esteve recentemente em Guarapuava e região, acompanha de perto a situação, mantendo contato com gestores locais para a definição de ações estratégicas. “Estamos todos trabalhando juntos, mobilizados para que os atingidos recebam a assistência necessária com a maior agilidade possível e para que os municípios tenham condições de se reestruturar”, afirmou o procurador-geral de Justiça, Francisco Zanicotti.
União – O Ministério Público do Rio Grande do Sul também ofereceu apoio ao MPPR, reforçando a rede de cooperação entre os Ministérios Públicos e o compromisso comum com a defesa da vida, da dignidade e do bem-estar das comunidades. “É um gesto que demonstra o quanto a união das instituições faz diferença quando a população mais precisa. Em momentos assim, é nosso dever — e também um ato de humanidade — estar perto, somar forças e ajudar na reconstrução da esperança”, comentou Francisco Zanicotti.
O município mais atingido foi Rio Bonito do Iguaçu, o Governo do Estado decretou estado de calamidade pública, cerca de 90% do município foi afetado, com danos a residências e prédios públicos. Cinco mortes foram confirmadas até o momento (uma sexta pessoa morreu também em Guarapuava).
