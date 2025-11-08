As Promotorias de Justiça de Laranjeiras do Sul, no Centro-Sul do Estado, realizarão neste domingo, 9 de novembro, atendimento descentralizado presencial no município de Rio Bonito do Iguaçu. O serviço será prestado das 9 às 17 horas, no posto de comando da Defesa Civil.
Serão atendidas demandas urgentes e prestadas orientações jurídicas. As equipes das Promotorias também farão o acompanhamento da efetividade das ações de recuperação e assistência em andamento na cidade.
A medida busca atender às necessidades emergenciais da população do município, diante da gravidade da situação decorrente do tornado que atingiu a cidade na última sexta-feira, 7 de novembro, e que levou à decretação de calamidade pública pelo Governo do Estado.
Com o atendimento, o MPPR também se coloca à disposição para atuar como canal direto, de modo que a garantia de acesso à Justiça e o restabelecimento dos direitos sejam priorizados com a máxima diligência e presteza.
Matérias anteriores correlatas:
08/10/2925 – Administração Superior e Gepclima debatem ações estruturantes com Promotores que atuam em Rio Bonito do Iguaçu e região
08/10/2925 – MPPR cria comitê de crise para apoiar municípios atingidos por tornado no Centro-Sul e Oeste do Estado
09/10/2024 – MPPR cria grupo especial voltado à proteção de direitos e prevenção em desastres socioambientais e mudanças climáticas
Informações para a imprensa:
Assessoria de Comunicação
[email protected]
(41) 99660-5352