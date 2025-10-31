O Ministério Público do Paraná, por meio do Núcleo de Cascavel do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), deflagrou, nesta sexta-feira, 31 de outubro, a Operação Primeiros Passos, que cumpriu mandado de busca e apreensão contra um homem investigado por envolvimento com a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).
Áudio da promotora de Justiça Juliana Stofela da Costa
Segundo as investigações, ele exercia no grupo a função de “disciplina”, ou seja, era o responsável por monitorar a conduta de outros membros e garantir que seguissem as regras. Além disso, o investigado comercializaria substâncias entorpecentes na região central do município.
Durante o cumprimento do mandado, o homem e sua mãe foram presos em flagrante pela posse de uma arma de fogo ilegal, com numeração suprimida. A prisão do investigado também se deu pelo crime de tráfico de drogas.
Foram localizados e apreendidos com ele aproximadamente 522 gramas de maconha, uma balança de precisão, um revólver da marca Rossi, calibre .38, 14 munições do mesmo calibre, um cartaz com desenho e a inscrição “mata os polícia é a meta”, além de três aparelhos celulares.
Os materiais serão periciados e servirão de subsídio à continuidade das investigações.
