O Ministério Público do Paraná, por meio do Núcleo de Cascavel do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), cumpriu, na manhã desta quarta-feira, 29 de outubro, seis mandados de busca e apreensão no âmbito da quarta fase da Operação Juros e Pólvora. Nesta etapa das investigações, são apurados os crimes de corrupção ativa e passiva e de violação de sigilo funcional.
Áudio da promotora de Justiça Juliana Stofela da Costa
Os alvos das medidas são um servidor público municipal e um policial militar, investigados por supostamente terem recebido vantagens financeiras ilícitas para favorecer um vereador do município de Quedas do Iguaçu. Durante o cumprimento das ordens judiciais, autorizadas pelo Juízo Criminal da Comarca de Quedas do Iguaçu, foram apreendidos celulares, documentos e outros materiais de interesse da investigação.
Favorecimento – Segundo as apurações, o servidor público municipal, que atuava na delegacia de polícia da cidade, violava reiteradamente o sigilo funcional, repassando informações sobre operações policiais e investigações ao vereador. Em contrapartida, recebia combustível para uso particular. Já o policial militar teria recebido vantagens ilícitas para favorecer o mesmo vereador em atos relacionados às suas funções.
O servidor público foi afastado de suas funções por determinação do Juízo Criminal da Comarca de Quedas do Iguaçu.
