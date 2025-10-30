O Ministério Público do Paraná, por meio do Núcleo de Curitiba do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), deflagrou, nesta quinta-feira, 30 de outubro, a Operação Blut, que tem como objetivo apurar a atuação de integrantes de uma organização criminosa armada de caráter nacional.
Estão sendo cumpridos 18 mandados de busca e apreensão, expedidos pela Vara Criminal de Piraquara (Região Metropolitana de Curitiba). As ordens judiciais são executadas em São José dos Pinhais, Cascavel e Londrina. Também estão sendo realizados bloqueios de bens determinados pela Justiça – incluindo dinheiro, veículos e imóveis – que somam aproximadamente R$ 12 milhões.
De acordo com as investigações, que apuram, além do crime de organização criminosa, lavagem de dinheiro, associação e tráfico de drogas, os alvos dos mandados estão ligados à liderança responsável pelo gerenciamento das atividades financeiras da facção criminosa, atualmente custodiada em presídio federal.
