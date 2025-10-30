Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta quinta-feira (30)
ACYR JOSE ALVES DOS SANTOS, 64 ano(s). Cônjuge: ANA MARIA DOS SANTOS. Filiação: JOSE GONCALVES DOS SANTOS e MARIA GONCALVES DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 30 de outubro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 29/10/2025.
ALFREDO ROGALESKI, 66 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: RITA KUBIAK. Filiação: ADAO ROGALESKI e VITORIA RADZINSKI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 30 de outubro de 2025 às 11:30h. Data do Falecimento: 29/10/2025.
Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta quinta-feira (30)
ALICE BALERO XAVIER DE AGUIAR, 92 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: MIGUEL XAVIER DE AGUIAR. Filiação: JOAO BALERO e AMELIA ALVES VILA REAL. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 30 de outubro de 2025 às 19:00h. Data do Falecimento: 30/10/2025.
APARECIDA CONSONI GOBBI, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: LUIZ CORSON e JOSEFA DE MARQUI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 30 de outubro de 2025 às 12:00h. Data do Falecimento: 29/10/2025.
CELSO DE MATIAS, 70 ano(s). Profissão: CORRETOR(A). Cônjuge: OLIVIA MURAKAMI DE MATIAS. Filiação: ANTONIO DE MATIAS e LAURINDA RODRIGUES DE MATIAS. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quinta-feira, 30 de outubro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 29/10/2025.
EDUARDO ALVES DE LIMA, 30 ano(s). Profissão: PREPARADOR(A) MATÉRIA-PRIMA. Filiação: MARICLEIA ALVES DE LIMA. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, quinta-feira, 30 de outubro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 29/10/2025.
EULER DOS SANTOS, 20 ano(s). Profissão: SERVENTE. Filiação: JOAO NADIR VIEIRA DOS SANTOS e ZENILDA DOS SANTOS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quinta-feira, 30 de outubro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 29/10/2025.
GABRIEL DE SOUZA DE OLIVEIRA, 16 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Filiação: NAETTO RODRIGO DE OLIVEIRA e THAMARA ALBINO ESTACHIO DE SOUZA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, quinta-feira, 30 de outubro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 29/10/2025.
IRENE INAIR MERLIN, 100 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: FLORINDO MERLIN. Filiação: CLEMENTE PASTRO e MARIA MERLIN. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quinta-feira, 30 de outubro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 29/10/2025.
JOAO GUIMARAES MACIEL, 93 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: JOSELITA NUNES MACIEL. Filiação: ARTUR GUIMARAES MACIEL e MARIA MADALENA DOS ANJOS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quinta-feira, 30 de outubro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 29/10/2025.
Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta quinta-feira (30)
JOSE BORGES VIEIRA, 65 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Filiação: LUIZ VIEIRA e MARIA BORGES VIEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 30 de outubro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 29/10/2025.
MAYLA VITORIA DE OLIVEIRA ARAUJO, 9 dia(s). Profissão: MENOR. Filiação: JOAO VITOR DE ARAUJO CRUZ e FERNANDA DE OLIVEIRA DELPONTE. Sepultamento: MUNICIPAL DE CASTRO PR, quinta-feira, 30 de outubro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 29/10/2025.
PAULO SARTORI, 89 ano(s). Profissão: REPRESENTANTE COMERCIAL. Filiação: PEDRO SARTORI e ROSA DOROTHEA FANESTIL SARTORI. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 30 de outubro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 29/10/2025.
REGINA APARECIDA DOS SANTOS, 66 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: VICENTE DOS SANTOS e MARIA MARCONDES DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quinta-feira, 30 de outubro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 29/10/2025.
RENATO RIAN NASCIMENTO, 47 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: ANAIR NASCIMENTO. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, quinta-feira, 30 de outubro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 29/10/2025.
YONIKO HAYASHI, 99 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ISSAMUY HAYASHI. Filiação: YOSHIMATSU MATSUMOTO e TUNE MATSUMOTO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quinta-feira, 30 de outubro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 29/10/2025.
Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta quinta-feira (30)
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.