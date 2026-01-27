MPPR divulga resultado com relação de aprovados na primeira etapa do concurso público para ingresso na carreira

O Ministério Público do Paraná divulgou nesta terça-feira, 27 de janeiro, o resultado da primeira etapa do concurso público para o cargo de Promotor Substituto da instituição. A seleção prevê a oferta inicial de dez vagas para o cargo, além de eventuais novas vagas que surgirem durante a validade do certame. O resultado da primeira etapa, com a relação dos candidatos aprovados, refere-se à prova preambular com questões objetivas, aplicada no dia 14 de dezembro último.
A próxima fase será a aplicação das provas escritas (no total de cinco, divididas por grupos), entre os dias 2 e 6 de março, seguida pelos exames de sanidade física e mental, sindicância, prova oral e prova de títulos. A publicação do resultado final está prevista para 20 de agosto.
O regulamento com a descrição de todos os critérios em cada etapa de seleção, o edital de abertura e o cronograma completo do concurso público estão disponíveis no link abaixo.
Acesse a página do Concurso para Promotor Substituto
Matéria anterior:
9/10/2025 – Inscrições para concurso público de promotor substituto do Ministério Público do Paraná terminam no dia 16 de outubro
Informações para a imprensa:
Assessoria de Comunicação
[email protected]
(41) 3250-4264