O Ministério Público do Paraná, por meio da 5ª Promotoria de Justiça de Campo Mourão, no Centro Ocidental do estado, ofereceu denúncia criminal contra 27 pessoas investigadas por integrarem organização criminosa que exercia o domínio do tráfico de drogas na região leste da cidade.
Apurações demonstraram que o grupo criminoso operava a partir de estruturada divisão de tarefas, com a existência de núcleos de logística, de apoio financeiro, operacional (executores de homicídio), e até jurídico, por meio da participação de advogados que, em desvio da atuação profissional, teriam praticado crimes de coação de testemunhas, fraude processual e comércio de munições.
