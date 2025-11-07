Seis Promotores Substitutos ingressaram na carreira do Ministério Público do Paraná nesta sexta-feira, 7 de novembro.
São eles: Ana Paula Barbutti Rodrigues, de Campinas (SP), Cláudia Pitwak Magdalena, de São Bernardo do Campo (SP), Danilo Engler Tellini e Silva, de Franca (SP), Jurandir Macedo Sampaio Júnior, de Itaberaba (BA), Flávia Patrão Alves, de Campos dos Goytacazes (RJ) e Kleber Gomes Vecchione, de São Paulo, aprovados entre os mais de 3,6 mil inscritos no concurso público realizado em setembro de 2023.
A cerimônia de posse foi realizada no auditório Ary Florêncio Guimarães, localizado no Bloco I da sede da instituição em Curitiba. O evento também foi transmitido pelo canal do MPPR no YouTube (assista à gravação).
Acompanhe em breve a cobertura do evento.
Conheça os novos promotores