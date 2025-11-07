Falecimentos em Curitiba; Obituário desta sexta-feira (07/11)
ADELIA ALCIDIA MOREIRA DE SOUSA, 81 ano(s). Profissão: SERVENTE. Cônjuge: LEVI GONCALVES DE SOUZA. Filiação: IGNACIO JOAO MOREIRA e ALCIDIA MARIA MOREIRA. Sepultamento: JARDIM ETERNO, sábado, 8 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 07/11/2025.
AIRTON RODRIGUES DE OLIVEIRA, 69 ano(s). Profissão: TAXISTA. Cônjuge: EDIR FREITAS DE OLIVEIRA. Filiação: NAPOLEAO RODRIGUES DE OLIVEIRA e ANTONIA PIMENTEL. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sexta-feira, 7 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 07/11/2025.
ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, 79 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: MARTINHO RODRIGUES DA SILVA e CLEMENCIA VIANA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 7 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 06/11/2025.
CLEUSA VINCI TULIO, 92 ano(s). Profissão: MÉDICO(A) PEDIATRA. Cônjuge: OSMILDO TULIO. Filiação: CESAR VINCI e DOLORES COELHO VINCI. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, domingo, 9 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 06/11/2025.
DENILSON MORKING, 59 ano(s). Profissão: FARMACÊUTICO(A). Cônjuge: EVERLISE LAURA ANGELOTTI MORKING. Filiação: EDMUNDO CESAR MORKING e MARIA DE LOURDES ROCKER MORKING. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sábado, 8 de novembro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 07/11/2025.
DENIZE ROSA MARTINEZ, 67 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: NELSON AFONSO MARTINEZ. Filiação: GENESIO MONTEIRO ROSA e DOLORES PAIVA ROSA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sábado, 8 de novembro de 2025 às 11:30h. Data do Falecimento: 07/11/2025.
ELIAS FERREIRA DE CARVALHO, 72 ano(s). Cônjuge: SEBASTIANA NASCIMENTO DE CARVALHO. Filiação: JOAO MARIA DE CARVALHO e SULAMITA FERREIRADE CARVALHO. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sábado, 8 de novembro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 06/11/2025.
EZILDA SOCZEK KUSSE, 65 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SEBASTIAO KUSSE. Filiação: LEONARDO SOCZEK e WANDA MICOLACHYKY SOCZEK. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, sábado, 8 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 07/11/2025.
HARI HORST MERTENS, 88 ano(s). Cônjuge: LIRIA SONIA MERTENS. Filiação: BRUNO MERTENS e CLARA PANGRATES MERTENS. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sábado, 8 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 07/11/2025.
HUMBERTO LUIZ DA COSTA MAGALHAES, 49 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Filiação: ALBINO COSTA MAGALHAES e VALDECI ELIANA MAGALHAES. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), sábado, 8 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 06/11/2025.
JOANA LESKOWICZ, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: PAULO LESKOWICZ e TEREZA BANKHARDT LESKOWICZ. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sexta-feira, 7 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 07/11/2025.
LEONARDO VIEIRA DA SILVA, 26 ano(s). Profissão: MOTOBOY. Filiação: CLAUDEMIR DA SILVA e ROSANGELA VIEIRA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 8 de novembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 06/11/2025.
LUCIANE ARAUJO DE PAULA, 48 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: VALDECI DE PAULA e LUCIANEZ ARAUJO CAMPOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sábado, 8 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 07/11/2025.
MARIA APARECIDA CAETANO NUNES, 56 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: VANDERLEI APARECIDO NUNES. Filiação: VICENTE DE PAULA CAETANO e FRANCISCA MARIA CAETANO. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, sábado, 8 de novembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 07/11/2025.
MARILENE DE OLIVEIRA KRAUSE, 58 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: SERGIO LUIS KRAUSE. Filiação: JACIR DE OLIVEIRA e NEUSA MARIA DE OLIVEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sábado, 8 de novembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 07/11/2025.
MARTA AUGUSTA DA FONSECA, 69 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MIGUEL PINTO DA FONSECA. Filiação: SEBASTIAO AUGUSTO ALVES e ANITA DE FIGUEIREDO MACHADO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sábado, 8 de novembro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 07/11/2025.
Falecimentos em Curitiba; Obituário desta sexta-feira (07/11)
NATANAEL ROODRIGUES DA SILVA, 43 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Filiação: JOSE RODRIGUES DA SILVA e NADIR DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 8 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 06/11/2025.
NILSON CARDOSO, 53 ano(s). Filiação: IRINEU MANOEL CARODOSO e MARIA FELIPE. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICPAL DE BENEDITO NOVO-SC, sábado, 8 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 07/11/2025.
ODETE BECKER WESGUEBER, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MARIO WESGUEBER. Filiação: FRANCISCO BECKER SCHULTZ e ETELVINA BECKER. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 8 de novembro de 2025 às 10:30h. Data do Falecimento: 07/11/2025.
OISYL DE SOUZA GUIMARAES, 97 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: RAIMUNDO JOSE DE AZEVEDO GUIMARES. Filiação: LYSIO CORREIA DE SOUZA PINTO e DOLORES CORDEIRO CONTADOR DE SOUZA PINTO. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, sexta-feira, 7 de novembro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 07/11/2025.
SONIA MARA DO AMARAL, 62 ano(s). Profissão: AUXILIAR LIMPEZA. Filiação: DEJALMA JUVENAL DO AMARAL e ZENI ALVES DO AMARAL. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sábado, 8 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 07/11/2025.
ZULMIRA PADILHA BARBOSA, 73 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Filiação: MANOEL PEDRO DA COSTA BARBOSA e JESUINA PADILHA BARBOSA. Sepultamento: A DEFINIR, sexta-feira, 7 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 07/11/2025.
Falecimentos em Curitiba; Obituário desta sexta-feira (07/11)
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.