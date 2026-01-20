Mulher com criança no colo é assassinada com facada em São Paulo

A polícia investiga o assassinato de uma mulher de 40 anos, que aconteceu no Tremembé, zona norte de São Paulo, no último sábado (17). Ela estava com uma criança no colo quando foi atacada.
A principal suspeita do crime é uma mulher, de 25 anos, que foi presa em flagrante após atacar e matar a vítima.
Os agentes da Polícia Militar se deslocavam para atender a uma ocorrência de uma pessoa ferida quando foram abordados pela própria autora, que contou ter cometido o crime e indicou o local.
Quando chegaram na localidade, os policiais encontraram a vítima sendo socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
Ela chegou a ser encaminhada para atendimento médico, mas acabou não resistindo aos ferimentos.
A autoridade policial representou pela conversão do flagrante em prisão preventiva. O motivo do crime ainda não foi divulgado.
O caso foi registrado como homicídio pelo 73º Distrito Policial (Jaçanã), e a perícia segue investigando os detalhes e circunstâncias para um esclarecimento do caso.
