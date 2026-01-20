SBT TV | Humor do começo ao fim com Leandro Hassum no The Noite de hoje (19)

Hoje, 19 de janeiro, segunda-feira, o The Noite com Danilo Gentili recebe Leandro Hassum. O ator e comediante conversa com Danilo sobre os seus trabalhos na TV e no cinema, incluindo o desafio de ter interpretado Silvio Santos no cinema em “Silvio Santos Vem Aí”.
“Muita gente pensa: ?o que o Hassum tem a ver com o Silvio Santos?”, brinca. Segundo ele, a proposta não foi imitar o apresentador. “Ninguém consegue reproduzir o domínio que ele tinha. Preferi captar o jeito e trazer para perto de mim.”
Leandro Hassum ainda comenta sua vida dividida entre o Brasil e os Estados Unidos, as viagens de motorhome e o orgulho de ser avô. “Sou apaixonado pela minha família. Acho que realmente nasci para ser avô”, diz o ator, que também destaca a influência da esposa e da filha em sua trajetória pessoal e profissional.
O The Noite é apresentado por Danilo Gentili e vai ao ar de segunda a sexta-feira, no SBT. Hoje, a partir de 23h45.