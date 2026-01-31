Mundo aberto no EA FC já teria data e nome definido; veja detalhes

A inspiração seria na franquia NBA 2K, que inclui a feature “The City” em seus principais modos de jogo, funcionando como uma pequena cidade interativa, com mini jogos, desafios, lojas, quadras e outros pontos que os usuários podem se distrair. No EA FC 27, o Mundo Aberto poderá aumentar a imersão no Modo Carreira Atleta e no Clubs, onde os jogadores criam seus próprios personagens para construir uma carreira no futebol. Integrações com os modos Ultimate Team e Treinador também estão entre as possibilidades.

Source link