Elena Rybakina está na final do Australian Open pela segunda vez na carreira. A cazaque de 26 anos venceu Jessica Pegula por 2 sets a 0 (6-3, 7-6) e volta a disputar a final do Grand Slam pela primeira vez desde 2023, quando foi derrotada por Aryna Sabalenka, justamente sua rival neste ano.
O confronto prometia ser equilibrado. Nos seis duelos anteriores, três vitórias para cada uma das ex-número 3 do mundo. As duas chegaram para o jogo coladas no ranking da WTA: Rybakina em quinto, Pegula em sexto.
Embalada após eliminar Iga Swiatek, número 2 do mundo, a tenista do Cazaquistão foi para o duelo e conseguiu uma quebra fundamental para vencer o primeiro set por 6 a 3. Foi o primeiro set perdido por Pegula em toda competição. Assim como a americana, Rybakina também chegou à semifinal apenas com vitórias por 2 a 0 no AO.
O equilíbrio deu à tona no início do segundo set. Rybakina quebrou primeiro, Pegula devolveu a quebra para fazer 2 a 2. Na sequência, a campeã de Wimbledon em 2022 venceu dois games para abrir vantagem.
Na reta final da segunda parcial, a cazaque viu a americana salvar três match points e ganhar mais um game para ficar viva no jogo. Na sequência, Pegula quebrou o saque e fez 5 a 5. Rybakina abaixou um pouco o ritmo, e a decisão do set foi para o tiebreak. Pegula chegou a ter três set points, mas a número 5 do mundo prevaleceu, fez 9 a 7 e fechou o jogo.
Aryna Sabalenka e Elena Rybakina se enfrentam neste sábado (31), na Rod Laver Arena, com transmissão ao vivo pela ESPN no Plano Premium do Disney+.