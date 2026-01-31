O confronto da A-League entre Newcastle Jets e Brisbane Roar promete ser um dos jogos mais interessantes do fim de semana. Disputado no McDonald Jones Stadium, o duelo coloca frente a frente duas equipes em boa fase. Os Jets ocupam atualmente a segunda posição na tabela, enquanto o Roar aparece em sexto. Ambas evoluíram em relação à temporada passada, mas suas trajetórias recentes indicam momentos distintos antes desta partida.

Desempenho Recente e Principais Números do Newcastle Jets

O Newcastle Jets vive grande fase, somando 24 pontos em 14 jogos — já próximo ao total obtido na última temporada. A vitória por 4-1 sobre o Wellington Phoenix em 23 de janeiro destacou seu poder ofensivo, ampliando a sequência positiva para quatro triunfos seguidos. Os Jets são o time mais goleador da liga até aqui, com 30 gols marcados, média impressionante de 2,1 por jogo.

Em casa, os Jets têm sido envolventes e imprevisíveis. Dividiram suas oito partidas em quatro vitórias e quatro derrotas, mas vêm de grande fase ofensiva, com 10 gols marcados nos últimos três jogos no McDonald Jones Stadium. Sua capacidade de balançar as redes com constância, especialmente no segundo tempo, é um ponto forte — com Mais de 0.5 gols após o intervalo em 31 dos últimos 34 jogos da liga. Defensivamente, ainda sofrem em média 1,8 gol por partida, mas o poder de ataque costuma compensar os erros defensivos.

Últimos 5 jogos: 4 vitórias, 0 empates, 1 derrota

Média de gols marcados: 2,8 por jogo

Média de gols sofridos: 1,6 por jogo

Confronto direto contra o Brisbane Roar: 4 vitórias, 0 empates, 1 derrota

Último encontro: vitória por 3-0 em 9 de novembro de 2025

Com a maior sequência de vitórias ativa no campeonato e um ataque poderoso, o Jets chega confiante para o duelo. O desempenho recente mostra que podem continuar pressionando os líderes da liga e manter a boa sequência contra o Brisbane Roar em casa.

Desempenho Recente e Principais Números do Brisbane Roar

O Brisbane Roar também demonstra evolução nesta temporada, já igualando a pontuação total da campanha passada com 21 pontos. No entanto, a fase recente é preocupante. A derrota por 3-2 para o Adelaide United em 24 de janeiro foi a quarta em cinco partidas neste início de ano, evidenciando queda de rendimento. Mesmo assim, mantém campanha equilibrada, com seis vitórias, três empates e seis derrotas.

Ofensivamente, o Roar tem média de apenas 1,0 gol por jogo, sofrendo 1,1 por partida. Fora de casa, o desempenho é respeitável — 11 pontos em oito jogos (três vitórias, dois empates, três derrotas) — o que os coloca entre os quatro melhores visitantes da competição. No entanto, o histórico no McDonald Jones Stadium é negativo — três derrotas seguidas atuando lá, sofrendo pelo menos três gols em cada partida. Essa tendência preocupa antes de encarar um dos ataques mais letais da liga.

Últimos 5 jogos: 1 vitória, 0 empates, 4 derrotas

Média de gols marcados: 0,8 por jogo

Média de gols sofridos: 2,0 por jogo

Quarto melhor desempenho fora de casa da liga (11 pontos em 8 jogos)

Três derrotas seguidas fora de casa contra o Newcastle Jets

Embora o Brisbane Roar tenha mostrado boa postura fora de casa, os recentes problemas defensivos e a dificuldade em conter o ataque dos Jets nos confrontos anteriores indicam um desafio complicado. Para somar pontos, o time precisará recuperar a solidez defensiva do início da temporada e limitar as chances ofensivas do adversário.

Análise e Palpite Newcastle Jets x Brisbane Roar

O confronto coloca frente a frente duas equipes em momentos opostos. O Newcastle Jets vive excelente fase, com confiança e eficiência ofensiva, enquanto o Brisbane Roar tenta reencontrar a constância após um bom início de temporada. O domínio recente dos Jets nos confrontos diretos — incluindo a vitória por 3-0 em novembro — reforça seu favoritismo.

Dadas as características ofensivas de ambas as equipes, é provável termos gols. Os Jets têm participado de jogos com placares altos nesta temporada, e as fragilidades defensivas do Brisbane podem voltar a ser expostas. Com os dois times marcando em média mais de um gol por jogo, e o Jets dono do ataque mais potente do campeonato, um jogo aberto é o cenário mais provável. Os números confirmam: Mais de 2.5 gols em 61% das partidas e Ambas marcam – Sim em 61% delas.

No fim das contas, a combinação entre mando de campo, melhor momento e histórico favorável torna o Newcastle Jets o favorito à vitória. As recentes dificuldades do Brisbane Roar, especialmente fora de casa, indicam que terão trabalho para segurar o ataque dos mandantes.

Palpite Newcastle Jets x Brisbane Roar do BetMines: Vitória do mandante (1) com 41% de probabilidade.