O Ministério Público do Paraná, por meio da Promotoria de Justiça de Bela Vista do Paraíso, no Norte Central do estado, realizará atendimento descentralizado no município de Alvorada do Sul no dia 17 de outubro. A equipe da Promotoria de Justiça estará à disposição dos moradores no Centro de Referência de Assistência Social (Cras), localizado na Rua Rosa Imperatore Alves, 1.250, bairro Conjunto Renascer, a partir das 9 horas.
Áudio do Promotor de Justiça Lucas Franco de Paula
A iniciativa busca facilitar o acesso da população ao Ministério Público, aproximando as Promotorias de Justiça da comunidade, com equipes da instituição indo até a localidade onde as pessoas residem e trabalham. Nas oportunidades, são prestadas orientações jurídicas e recebidas as demandas dos moradores da comarca, como, por exemplo, dificuldade em obter vagas em escolas, acesso a serviços públicos de saúde, problemas urbanísticos (como iluminação pública, coleta de lixo, saneamento básico), reconhecimento de paternidade e questões relacionadas ao direito de família, entre outras. Orienta-se que os interessados levem documentos pessoais e a documentação que possuem relacionada ao caso a ser tratado.
Atendimento presencial – Além do serviço descentralizado, a Promotoria de Justiça de Bela Vista do Paraíso mantém atendimento permanente à população todos os dias da semana, de forma presencial no Fórum da cidade, localizado na Rua Brasílio de Araújo, 893, Parque Residencial Dr. Alvim Werner, das 12 às 18 horas, pelo telefone (43) 3242-1822 ou e-mail ([email protected]).
Serviço:
Atendimento Descentralizado em Alvorada do Sul
Data: Sexta-feira, 17 de outubro de 2025
A partir das 9 horas
Local: Centro de Referência de Assessoria Social (Cras) – Rua Rosa Imperatore Alves, 1.250, bairro Conjunto Renascer
