A Polícia Civil do Paraná, por meio da Delegacia de Polícia de Quedas do Iguaçu, cumpriu, nesta quinta-feira (2), mandado de prisão preventiva expedido contra um homem de 45 anos, investigado por reiterado descumprimento de medida protetiva de urgência.
A ordem judicial foi decretada pela Vara Criminal da Comarca local, após representação da Autoridade Policial, em razão da continuidade de condutas intimidatórias e persecutórias praticadas contra sua ex-companheira, mesmo após ciência formal das restrições impostas judicialmente.
De acordo com as investigações, o suspeito passou a frequentar os arredores da residência da vítima e a acompanhá-la em deslocamentos rotineiros, como idas ao supermercado e outros locais públicos. As ações do investigado provocaram elevado temor e instabilidade emocional na mulher, que passou a se trancar em casa com a filha menor de idade e abandonou o trabalho devido ao medo.
O homem detido possui histórico criminal relevante, incluindo diversos registros de violência doméstica e familiar, contravenções penais, ameaças, lesões corporais e crimes contra o patrimônio.
Há ainda reincidência no descumprimento de medidas protetivas, anotações por desobediência, lesões de natureza grave e gravíssima — inclusive contra vítimas do sexo masculino —, além de processos com condenações e revogações de benefícios processuais.
A medida de prisão preventiva visa resguardar a integridade da vítima e garantir o respeito às decisões judiciais, diante de um cenário de risco persistente. A Polícia Civil do Paraná reforça seu compromisso no enfrentamento à violência de gênero e destaca que denúncias podem ser feitas, inclusive de forma anônima, pelos telefones 197 (Polícia Civil) e 181 (Disque-Denúncia).