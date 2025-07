Museu Municipal de Campo Mourão fará encontro de colecionadores de vinil, moedas e cédulas

As inscrições para expositores e novos participantes vão até o dia 22 de julho, pelo email: museumunicipal@fundacam.com.br

Os apreciadores de discos de vinil, moedas e cédulas antigas terão um ponto de encontro no próximo dia 27 de julho, em Campo Mourão, organizado pelo Museu Municipal Deolindo Mendes Pereira, da Secretaria Municipal de Cultura. As inscrições para expositores e novos participantes vão até o dia 22 de julho, pelo email: museumunicipal@fundacam.com.br.

O evento, que será realizado no próprio Museu, reunirá expositores locais e oferecerá ao público uma seleção variada de itens, desde clássicos da música em formato analógico até peças raras voltadas a colecionadores de dinheiro.

“O Museu tem como missão preservar a memória, mas também estimular a convivência e a troca de saberes entre gerações. Esse encontro reforça o papel do espaço como ponto de cultura viva da cidade”, ressalta o secretário municipal de Cultura, Roberto Cardoso.