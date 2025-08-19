Con una emotiva ceremonia celebrada en el Museo de la Cultura de Valencia, la primera combatiente de Carabobo, Dra. Nancy de Lacava, realizó la entrega de reconocimientos a los ganadores del I Salón Nacional de Ilustración Carabobo 2025, certamen que reunió lo más destacado de la ilustración venezolana contemporánea y que en su primera edición contó con la participación de 390 obras provenientes de 18 estados del país, de las cuales 167 fueron seleccionadas para la exposición, representando a 15 estados.

“Felices de celebrar este primer Salón Nacional de Ilustración aquí en nuestro estado Carabobo, recibimos más de 390 participantes y fueron seleccionadas 167 obras en una maravillosa muestra que ha sido visitada por más de 52 mil personas, no solo de Carabobo, sino de toda Venezuela, hoy estamos premiando el talento de nuestros ilustradores”, expresó Nancy de Lacava.

Este Salón surgió como respuesta a las ediciones 65 y 66 del Salón Arturo Michelena, impulsadas en 2023, donde el jurado encontró un gran número de trabajos de ilustración con alta calidad expresiva, diversidad temática y variedad técnico, así nació la idea de crear un espacio propio para este género, capaz de fomentar el diálogo entre la tradición y las tendencias contemporáneas, incluyendo el uso de recursos tecnológicos.

“Agradezco al presidente Nicolás Maduro y al gobernador Rafael Lacava, quienes siempre nos acompañan, apoyan e impulsan la cultura de nuestro estado, y por supuesto a todas las mujeres que trabajan por la cultura en cada municipio, porque la cultura es pilar fundamental para el futuro, no solo de Carabobo, sino de todo el país. Aquí nadie se rinde”, detalló.

En esta edición, el primer lugar fue para la obra “El descanso de Napeas” de la artista Keyla Velásquez, de La Guaira, reconocida por su riqueza simbólica, composición narrativa y estética con influencias mitológicas, fantásticas y expresionistas.

El segundo lugar lo obtuvo Simón Linares, de Carabobo, con su obra “Fauna mágica venezolana”, destacada por su fusión entre arte y mensaje educativo en defensa de la fauna nacional, el tercer fue para Rodrigo García, de La Guaira, por “El arte de la guerra”, valorada por su fuerza narrativa y simbolismo sobre la crudeza de los conflictos bélicos.

También se entregaron menciones honoríficas a Emerson Huice, de Carabobo, por “El Gran Simón Díaz”; Wincler Mujica, de Caracas, por “El viaje de los errantes”; y Edwin Daboín, de Lara, por “Armonía”. El jurado estuvo integrado por Omar Cruz, Dra. María Alejandra Vega, Miguel Suárez, Ramón Antonio Siverio Cruz, Dr. Edgar González y Lcdo. Ramón Núñez, todos reconocidos especialistas en arte, cultura y diseño.

El evento también contó con la asistencia de la secretaria de Cultura del estado, Nathaly Bustamante; las alcaldesas Elizabeth Niño, de Naguanagua, y Mervelis de Burgos, de Los Guayos; así como la primera combatiente del municipio Guacara, Corina de Castañeda.

El I Salón Nacional de Ilustración Carabobo 2025, se consolida, así como un espacio de referencia para la proyección del talento nacional, reuniendo tradición, innovación y creatividad, y posicionando a Carabobo como un epicentro del arte venezolano.