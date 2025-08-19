El encuentro correspondiente a la Zona B, tuvo tres penales y todos fueron convertidos. El joven Dilan Godoy y Brian Romero marcaron para el Fortín, mientras que para la visita el gol fue de Felipe Loyola.
La disputa del balón era manejada por el Rey de Copas, sin embargo, a los 31’ una desatención de Kevin Lomónaco provocó una falta dentro del área a Tomás Galván que el Rey Hilfer no dudó en cobrar y en sacarle la roja al defensor. Godoy se hizo cargo del tiro penal y convirtió el 1 a 0 para el conjunto dirigido por Guillermo Schelotto.
Debido a la expulsión, Franco Paredes entró por Diego Tarzia para acomodar al equipo ya que enfrentarían todo el segundo tiempo con uno menos.
La segunda etapa comenzó e Independiente saldría a buscarlo, pero nuevamente no encontró una idea de juego.
Pese a esto, al minuto 27 Aarón Quirós llegó tarde ante Pablo Galdames, luego de que éste entregara el balón, y le cometió una falta innecesaria que el árbitro corroboró con el VAR. Felipe Loyola se encargó y disparó abajo a la izquierda de Tomás Marchiori, que no pudo hacer nada.
La mala suerte no terminaría para el conjunto de Julio Vaccari, yaque a 9’ más tarde Hilfer cobró un penal polémico por un agarrón de Jonathan De Irastoza que casi le saca la remera a Brian Romero. El mismo delantero se adelantó y marcó el segundo gol para los de Liniers, sentenciando el partido.
El DT del Rojo protagonizó una conferencia picante: “Tengo contrato hasta fin de diciembre y hasta fin de diciembre me voy a quedar”. “El partido no terminó de otra manera porque el árbitro no lo quiso”.
SÍNTESIS
Independiente: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Jonathan De Irastorza, Lautaro Millán, Iván Marcone, Pablo Galdames, Matías Abaldo, Ignacio Pussetto, Diego Tarzia. DT: Julio Vaccari.
Vélez Sarsfield: Tomás Marchiori; Agustín Lagos, Lisandro Magallán, Aarón Quirós, Elías Gómez, Tobías Andrada, Rodrigo Aliendro, Tomás Galván, Imanol Machuca, Francisco Pizzini, Dilan Godoy. DT: Guillermo Barros Schelotto.
Goles: Dilan Godoy 37’ primer tiempo, Braian Romero 36’ segundo tiempo (Vélez). Felipe Loyola 27’ segundo tiempo (Independiente).
Cambios: en el primer tiempo; 35’ sale Diego tarzia, ingresa Franco Paredes (Independiente).
En el segundo tiempo: 9’ sale Tobíaa Andrada, ingresa Claudio Baeza (Vélez), 16’ sale Matías Abaldo, ingresa Walter Mazzantti, sale Ignacio Pussetto, ingresa Gabriel Ávalos, sale Iván Marcone, ingresa Felipe Loyola (Independiente), 22’ sale Tomás Galván, ingresa Maher Carrizo, sale Dilan Godoy, ingresa Braian Romero (Vélez), 40’ sale Lautaro Millán, ingresa Santiago Montiel (Independiente), 42’ sale Imanol Machuca, ingresa Matías Pellegrini, sale Francisco Pizzini, ingresa Leonel Roldán (Vélez).
Amonestaciones: en el segundo tiempo; 3’ Tobías Andrada (Vélez), 6’ Tomás Galván (Vélez), 8’ Iván Marcone (Independiente), 14’ Ignacio Pussetto (Independiente), 28’ Aarón Quirós (Vélez), 31’ Felipe Loyola (Independiente), 37 Jonathan De Irastorza (Independiente), 41’ Walter Mazzantti (Independiente), 45’ Agustín Lagos (Vélez), 45+4’ Santiago Montiel (Independiente).
Expulsiones: en el primer tiempo; 31’ Kevin Lomónaco (Independiente). En el segundo tiempo; 41’ Guillermo Barros Schelotto (DT Vélez).
Árbitro: Rey Hilfer.
Estadio: José Amalfitani.