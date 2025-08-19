SUBSTITUTION

Real Madrid 1-0 Osasuna

Another change for Real Madrid as Vinicius Jr, who has been very handy tonight, comes off for Gonzalo Garcia, a player who scored four goals at the Club World Cup in the United States in the summer.

Garcia moves on to the left wing, while winger Rodrygo, the subject of lots of transfer speculation, remains unused so far and still one of the substitutes.

Will we see Rodrygo make a move to the Premier League in the next two weeks? The window closes on 1 September.

Source link