Cansou do combo jantar + cinema? Confira experiências criativas para surpreender no próximo encontro!
Nem todo date precisa ser igual: jantar, cinema e casa. Às vezes, tudo o que um casal quer é uma experiência nova e memorável, mas pode faltar criatividade na hora de planejar.
Pensando nisso, listamos algumas ideias diferentes — e acessíveis — para renovar o repertório romântico com muito estilo. Spoiler: tem até hotel de luxo envolvido!
1) Piquenique caprichado ao ar livre
Se você e o seu amor não dispensam uma boa experiência gastronômica, mas querem mudar de cenário e respirar um pouco de ar fresco, o piquenique é uma boa alternativa.
Parques arborizados são opções excelentes, mas também é possível curtir um momento a dois na praia — preferencialmente em uma área menos movimentada — ou no jardim de casa.
O cardápio depende do que vocês gostam de comer, mas vale apostar em sanduíches naturais, pães, queijos e frios, bolos e frutas frescas. Para beber, prepare garrafas ou bolsas térmicas com sucos, vinhos e espumante. Se estiver frio, chá, chocolate quente e vinho tinto não podem faltar.
Para deixar o clima mais romântico, escolha uma toalha bem bonita e decore o piquenique com flores ou monte uma bandeja com todos os quitutes, tomando cuidado para dispor tudo de maneira esteticamente agradável. Também é interessante escolher seus pratos, talheres, copos e taças favoritos!
Por fim, monte uma playlist com músicas que marcaram a sua história de amor ou que vocês simplesmente gostem.
Dica: procure ideais de piquenique nas redes sociais, principalmente no Pinterest e TikTok.
2) Aulas a dois
Aulas a dois são ótimas oportunidades de tempo de qualidade e aprendizagem de novos conhecimentos.
O yoga em dupla, por exemplo, é muito procurado por casais que desejam manter a forma e criar uma conexão especial. A intimidade também ajuda na prática de alguns exercícios e posições, estimulando o bem-estar físico e mental.
Aulas de culinária para casais também fazem sucesso. A unidade paulista da Le Cordon Bleu, uma das maiores escolas de gastronomia do mundo, desenvolve cursos especiais para o Dia dos Namorados, enquanto outras escolas contam com programas a dois durante todo o ano.
Identifique seus interesses em comum, pesquise as aulas próximas ao seu endereço, inscreva-se e divirta-se!
3) Tour cultural por museus ou exposições interativas
Há muito romantismo e intimidade na arte e na cultura. Gosta de passeios edificantes que te fazem pensar? Então a dica é investir em idas a exposições na sua cidade.
A programação depende da agenda e curadoria de cada museu ou galeria, então é importante consultar os sites e redes sociais oficiais para saber quais são as exposições disponíveis no momento.
Nas principais cidades do Brasil, há diversas opções culturais, como:
- São Paulo (SP): MASP, Museu da Imagem e do Som (MIS), Pinacoteca de São Paulo, Instituto Tomie Ohtake, Museu Afro Brasil Emanoel Araújo
- Rio de Janeiro (RJ): Museu do Amanhã, Museu de Arte do Rio, Museu da República, Museu Aeroespacial
- Belo Horizonte (MG): Museu Mineiro, Museu Casa Kubitschek, Museu da Moda, Museu de Ciências Naturais PUC Minas
- Curitiba (PR): Museu Oscar Niemeyer, Museu Paranaense, Museu de História Natural Capão da Imbuia, Museu Egípcio e Rosacruz – Tutankhamon
- Florianópolis (SC): Museu Histórico de Santa Catarina – Palácio Cruz e Sousa, Museu de Arte de Santa Catarina, Museu Victor Meirelles
- Salvador (BA): Casa do Carnaval da Bahia, Museu de Arte da Bahia, Museu Geológico da Bahia, Casa do Rio Vermelho
- Recife (PE): Museu do Estado de Pernambuco, Instituto Ricardo Brennand, Centro Cultural Cais do Sertão, Paço do Frevo
- Fortaleza (CE): Museu da Cultura Cearense, Museu da Fotografia, Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, Casa de José de Alencar
- Manaus (AM): Museu da Cidade de Manaus, Museu da Amazônia, Palacete Provincial, Centro Cultural dos Povos da Amazônia
4) Noite temática em casa com menu especial
Existem memórias afetivas que só uma boa comida é capaz de criar. E que tal dar a volta ao mundo sem sair de casa a partir de pratos deliciosos?
Selecione um país que vocês adoraram conhecer — juntos ou separados — ou pretendem visitar futuramente, enfeite o ambiente com decorações temáticas e escolha receitas de pratos típicos que podem ser preparados em casa.
Veja algumas sugestões:
- México: taco, burrito, enchilada, quesadilla
- Peru: ceviche, papas a la huancaína, rocoto relleno, suspiro limeño,
- Espanha: croquetas, paella, gambas al ajillo, tarta de Santiago,
- França: boeuf bourguignon, coq au vin, ratatouille, crème brûlée
- Itália: massa artesanal para macarrão, bruschetta, salada caprese, tiramisù
- Japão: sushi, karê, lámen, kasutera
- Coreia do Sul: tteokbokki, bibimbap, bulgogi, dalgona
Para completar a noite, vocês também podem ouvir músicas e/ou assistir filmes e séries produzidos no país escolhido. Uma experiência cultural completa!
5) Day use em um hotel de luxo: uma escapada sofisticada
Hotéis de luxo são muito cobiçados por seus ambientes sofisticados e serviços de altíssimo padrão, mas também podem pesar bastante no bolso. O day use é uma alternativa para quem precisa economizar ou tem pouco tempo disponível para descansar e relaxar.
Essa modalidade permite que as áreas comuns e diversos serviços sejam usufruídos por um dia inteiro, mas sem a necessidade de reservar uma acomodação e pernoitar. Isso permite uma quebra na rotina estressante, além de uma oportunidade mais acessível para aproveitar as belezas de um hotel cinco estrelas.
O day use inclui acesso às piscinas, vestiários e saunas, serviço de praia, descontos especiais em restaurantes e tratamentos de spa, brindes e refeições exclusivas, atendimento VIP e muito mais.
Programa ideal para impressionar o mozão em um hotel luxuoso e sair da mesmice!
