Para Villarreal es el comienzo de una temporada especial. Después de un año fuera de Europa volverá a jugar la Champions League y antes del comienzo de la doble competencia necesita sumar puntos en La Liga de España 2025-2026. Por la primera fecha recibirá este viernes en el estadio La Cerámica al Oviedo, equipo recientemente ascendido.

Mientras el Submarino Amarillo mantuvo casi intacta la base del equipo que finalizó en el quinto lugar del último torneo, el Carbayón sumó varios fichajes, entre los que se destacan el venezolano Salomón Rondón y el serbio Luka Ilic. Después de vencer al Mirandés en la final del playoff de ascenso, regresó a Primera después de 24 años y su objetivo será mantenerse en la máxima categoría.

De acuerdo a Betway, el favorito en este partido es Villarreal: el triunfo del Submarino Amarillo paga 1.36 a 1 (-278), mientras que la victoria de Oviedo sube hasta los 9.20 a 1 (+820). Por su parte, el empate queda en 4.76 a 1 (+376).

The Sporting News presenta pronósticos y apuestas para jugar y que el partido sea más apasionante.

Pronósticos y apuestas de Villarreal vs. Oviedo por La Liga de España

Para Villarreal, enfrentar a un equipo recién ascendido es la oportunidad ideal para estirar el gran cierre de la última temporada jugando en La Cerámica: acumula seis partidos invicto y cuatro triunfos al hilo frente a Espanyol, Osasuna, Leganés y Sevilla. Pero además de ganar, el equipo dirigido por Marcelino García Toral ha festejado resultados abultados porque sumó un total de 12 goles, un promedio de tres por encuentro. En tanto, Oviedo, con mucho por ganar y poco por perder, intentará convertir su primer gol en su vuelta a La Liga y cuenta con un delantero de mucha experiencia como Salomón Rondón, nuevo fichaje que ofrece una atractiva cuota de 5.00 a 1.

Marca Etta Eyong: 2.60 a 1

Con Ayoze Pérez lesionado, Villarreal no podrá contar de arranque con el quinto máximo goleador de la última liga de España 2024-2025 con 19 conquistas. Sin embargo, el Submarino Amarillo cuenta con un joven talento muy importante: Etta Eyong, nacido en Camerún hace 21 años, convirtió 20 goles en 31 partidos en el Villarreal B y fue promovido de Tercera División al primer equipo. Jugó tres de los últimos cuatro encuentros oficiales y luego de una intensa pretemporada está listo para mostrar sus condiciones.

Alineaciones de Villarreal vs. Oviedo

Villarreal: Junior; Mourinho, Foyth, Marín, Cardona; Pepe, Parejo, Gueye, Pino; Eyong, Moreno.

Oviedo: Escandell; Vidal, Luengo, Calvo, Rahim; Ilic, Sibo, Reina; Hassan, Rondón, Chaira.