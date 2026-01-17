Jonas Sulzbach, ex-BBB 12 e atual participante da 26ª edição do reality da Globo, mantém as fotos do antigo relacionamento com Mari Gonzalez nas redes sociais, mesmo com o noivado tendo terminado há pouco mais de dois anos.
Jonas e Mari viveram um relacionamento longo, que durou quase nove anos, marcado por momentos públicos, viagens, projetos em comum e até um noivado anunciado em 2022. À época, os dois chegaram a iniciar a construção de uma casa em Alphaville, na Grande São Paulo, simbolizando planos de futuro que, mais tarde, não se concretizaram.
O fim da relação foi comunicado em outubro de 2023, com ambos afirmando que a decisão havia sido tomada de forma madura e em consenso. Desde então, Mari excluiu todos os registros com o ex do Instagram, o modelo mantém os registros com a apresentadora baiana em seu perfil.
Novo relacionamento de Mari
Atualmente, Mari Gonzalez namora com Pipo Marques, filho do cantor Bell Marques. O relacionamento foi assumido em junho de 2024, após um pedido romântico no Dia dos Namorados, que oficializou a união para os seguidores do casal.