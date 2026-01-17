O Napoli recebe o Sassuolo, neste sábado, pela 21ª rodada do Campeonato Italiano. O confronto será às 14h (de Brasília), no Diego Armando Maradona.
Onde assistir
O jogo será transmitido por ESPN e Disney+.
Como chegam as equipes
O Napoli é o terceiro colocado da competição nacional, com 40 pontos, seis a menos que a líder Inter de Milão. O Sassuolo, por sua vez, ocupa a 11ª posição, com 23.
Prováveis escalações
Napoli: Milinković-Savić; Beukema, Rrahmani e Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay e Spinazzola; Elmas, David Neres e Hojlund
Técnico: Antonio Conte
Sassuolo: Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic e Doig; Iannoni, Matic e Kone; Fadera, Pinamonti e Lauriente
Técnico: Fabio Grosso
Arbitragem
Francesco Fourneau será o árbitro do confronto.
Ficha técnica
Confronto: Napoli x Sassuolo
Competição: Campeonato Italiano – 21ª rodada
Data e horário: Sábado, 17 de janeiro de 2026, às 14h (de Brasília)
Local: Diego Armando Maradona, Nápoles
Transmissão: ESPN e Disney+