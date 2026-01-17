Zum Auftakt der Rückrunde in der Fußball-Bundesliga tritt der FC Bayern am Samstagabend (ab 18:30 Uhr im Liveticker und kostenfreien Webradio auf fcbayern.com und in der FC Bayern App) bei RB Leipzig an. Mit einem Sieg würde der Rekordmeister nahtlos an die herausragende Hinrunde in der Liga anknüpfen. Die Vorzeichen gegen die Sachsen stehen dabei nicht schlecht: Im Hinspiel feierte der FC Bayern einen 6:0-Kantersieg, nun erwartet die Münchner aber eine andere Partie. In unserer Vorschau haben wir alle wichtigen Infos zum Topspiel zusammengestellt.

Die Bilder vom Abschlusstraining am Freitag:

Das Abschlusstraining vor dem Spiel bei RB Leipzig

Am Freitag stand für den FC Bayern die letzte Trainingseinheit vor dem Bundesliga-Auswärtsspiel bei RB Leipzig an. Die Einheit in Bildern.

Die Ausgangslage des FC Bayern

Der FC Bayern ist eindrucksvoll in das neue Fußballjahr gestartet. Die beiden Siege zum Auftakt haben unterstrichen, dass die Münchner in der kurzen Weihnachtspause nichts von ihrer starke Form der ersten Saisonhälfte eingebüßt haben. Beim 8:1-Heimerfolg gegen den VfL Wolfsburg untermauerten die Bayern ihre beeindrucke Spielfreude. Beim 3:1-Auswärtssieg in Köln stellte die Mannschaft von Cheftrainer Vincent Kompany einmal mehr ihre Mentalität und Resillienz unter Beweis, als Luis Díaz und Co. einen zwischenzeitlichen 0:1-Rückstand drehten. Die beste Hinrunde aller Zeiten in der Bundesliga ist die Folge einer herausragenden Entwicklung des Teams. Elf Punkte Vorsprung hat der FCB aktuell auf den ersten Verfolger Borussia Dortmund. Ein solch komfortables Polster wurde in der Geschichte der Bundesliga noch nie verspielt.

Die Fakten zum Duell mit Leipzig:

Mit RB Leipzig wartet nun zum Auftakt der Rückrunde aber ein echter Prüfstein auf die Bayern. „Viele Spieler von ihnen haben sich sehr gut entwickelt. Es ist eine offensivstarke Mannschaft“, sagte FCB-Chefcoach Kompany im Pressetalk am Freitag. „Trotzdem geht es auch wieder um unsere Offensive. Das kann ein tolles Spiel werden. Sie können Tore machen, wir können Tore machen. Das wird sehr interessant.“

Die wichtigsten Aussagen aus dem Pressetalk vor dem Spiel gibt es hier zum Nachlesen:

Der Gegner RB Leipzig

Das RB Leipzig, das den Bayern am Samstag gegenüber steht, ist nicht mehr dasselbe, das zum Saisonauftakt mit 0:6 in der Allianz Arena unter die Räder gekommen war – das unterstreicht auch der Leipziger Trainer: „Wir trauen uns etwas zu. Wir wollen zeigen, dass wir uns entwickelt haben und einen Schritt weiter sind als noch vor einem halben Jahr. Wir werden unsere Chance suchen“, erklärte Ole Werner. Tatsächlich hat sich das Gesicht der Mannschaft verändert, die Last der Abgänge der früheren Leistungsträger Xavi Simons und Loïs Openda, die beim Duell am ersten Spieltag noch mit dabei waren, wurde auf mehrere Schultern verteilt. Und auch die Abwehr steht wieder stabil. Zu dem halben Dutzend Gegentoren zum Saisonauftakt kamen seither nur noch 13 weitere hinzu – nur bei Borussia Dortmund (zwölf) waren es weniger in diesem Zeitraum (Bayern ebenfalls 13).

Gerade im eigenen Stadion sind die Sachsen nun auf Wiedergutmachung aus. „Wir sind eine ganz andere Mannschaft als beim letzten Duell mit den Bayern“, meinte Kapitän David Raum: „Wir spielen zu Hause und werden es mutig angehen.“ In der Heimtabelle liegen die Roten Bullen hinter dem FCB auf Rang zwei, sieben der acht Bundesliga-Spiele vor eigenem Publikum in dieser Saison wurden gewonnen. Der ungefährdete 2:0-Heimerfolg gegen den SC Freiburg drei Tage vor dem Wiedersehen mit dem Team von Vincent Kompany gibt zudem nochmal zusätzlichen Schwung: „Der Sieg gegen Freiburg gibt uns Selbstvertrauen. Wir gehen mit einem guten Gefühl ins nächste Spiel“, erklärte Ole Werner.

RB Leipzig im Gegner-Check:

Das Personal für RB Leipzig vs. FC Bayern

Bei Leipzig fehlen Assan Ouédraogo (Knieprobleme), Lukas Klostermann (Infekt) und Johan Bakayoko (muskuläre Beschwerden). Benjamin Henrichs steht dagegen erstmals nach einem Achillessehnenriss wieder im Kader.

Teste dein Wissen zum kommenden Bundesliga-Duell im Matchday Quiz:

Das sagen die Trainer

