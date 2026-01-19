Sunday 18th January
NFL Playoffs
Seattle Seahawks beat San Francisco 49ers, Result
49ers
Quarter 1: 0
Quarter 2: 6
Quarter 3: 0
Quarter 4: 0
Half time: 6
6
Total: 6
Seahawks
Quarter 1: 17
Quarter 2: 7
Quarter 3: 10
Quarter 4: 7
Half time: 24
41
Total: 41
Venue: Lumen Field – Seattle, WA
New England Patriots beat Houston Texans, Result
Texans
Quarter 1: 3
Quarter 2: 7
Quarter 3: 6
Quarter 4: 0
Half time: 10
16
Total: 16
Patriots
Quarter 1: 7
Quarter 2: 14
Quarter 3: 0
Quarter 4: 7
Half time: 21
28
Total: 28
Venue: Gillette Stadium – Foxborough, MA
Los Angeles Rams vs Chicago Bears, Live
Rams
Record: 12 wins, 5 losses
Quarter 1: 7, in progress
Quarter 2: no score
Quarter 3: no score
Quarter 4: no score
Half time: no score
7
Score: 7
Bears
Record: 11 wins, 6 losses
Quarter 1: 0, in progress
Quarter 2: no score
Quarter 3: no score
Quarter 4: no score
Half time: no score
0
Score: 0
Venue: Soldier Field – Chicago, IL
