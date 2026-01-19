Sunday 18th January

NFL Playoffs

  • 49ers

    San Francisco 49ers

    6

    Seahawks

    Seattle Seahawks

    41

    Venue: Lumen Field – Seattle, WA

  • Texans

    Houston Texans

    16

    Patriots

    New England Patriots

    28

    Venue: Gillette Stadium – Foxborough, MA

  • Rams

    Los Angeles Rams

    7

    Bears

    Chicago Bears

    0

    Venue: Soldier Field – Chicago, IL

