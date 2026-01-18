El campeón de Colombia debuta este domingo en la Liga, ante el rival al que le propinó una paliza en la final de diciembre.

Junior recibe al Deportes Tolima, en lo que será su último partido en el estadio Metropolitano, antes de que inicie su remodelación y ampliación.

El conjunto rojiblanco buscará despedirse de su casa, temporalmente, con una victoria que le regale una sonrisa a sus hinchas después del empate ante Independiente Santa Fe, por la final de ida de la Superliga.

El equipo comandado por Alfredo Arias ya cuenta con la mayoría de sus refuerzos habilitados, entre ellos Luis Fernando Muriel.

El delantero tomasino manifestó su ansiedad por debutar, pero Arias fue cauteloso en rueda de prensa.

Además de Muriel están habilitados Jean Pestaña y Juan David Ríos. Recordemos que Kevin Pérez y Jannenson Sarmiento, debutaron ante Santa Fe.

Por otro lado, Junior no podrá contar con su delantero titular: Guillermo Paiva.

El paraguayo debe cumplir dos fechas de sanción, tras la expulsión en la final de vuelta en Ibagué.

Así las cosas, Junior formaría de la siguiente manera: Mauro Silveira; Jhomier Guerrero, Jermein Peña, Lucas Monzón, Yeison Suárez; Guillermo Celis, Jesus Rivas, Jannenson Sarmiento, Yimmi Chará, Bryan Castrillón; Teófilo Gutiérrez.

Deportes Tolima, por su parte, buscará un buen resultado en un estadio donde vivió la peor de sus pesadillas, en la final de diciembre.