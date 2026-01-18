Neste domingo (18), os portugueses vão às urnas para escolher um novo presidente. Segundo as pesquisas mais recentes, a liderança na preferência de votos continua indefinida e a população do país poderá participar de um segundo turno pela primeira vez em 40 anos.

Entre os candidatos, está André Ventura, o líder do partido Chega, que, nas eleições de maio do ano passado, conquistou 60 assentos na Assembleia da República, um aumento de dez assentos em relação à eleição anterior a essa. Com o resultado, o Chega passou a ser o principal partido de oposição ao governo.

Os outros candidatos principais são: João Cotrim de Figueiredo, do Iniciativa Liberal, que defende redução de impostos e mais flexibilidade às empresas para contratação e demissão; António José Seguro, do Partido Socialista, que se autointitula um candidato “moderno e moderado”; Almirante Henrique Gouveia de Melo, ex-chefe da Marinha portuguesa e que liderou a campanha contra a Covid-19 no país, e Luís Marques Mendes, apoiado pelo partido de Partido Social Democrático.

O vencedor sucederá o presidente atual, Marcelo Rebelo de Sousa, que está no cargo desde 2016.

As urnas por todo o país abrirão às 8h no horário local, 5h no horário de Brasília, e a votação acontecerá até às 19h no horário local, 16h no horário de Brasília. Depois desse horário, ainda votam os eleitores que estiverem aguardando nas filas nas seções eleitorais.

Os resultados preliminares, chamados “boca de urna”, devem ser divulgados por volta das 20h no horário local, 17h no horário de Brasília. A projeção do resultado final, como vencedor ou se a eleição terá segundo turno, deve acontecer por volta das 22h no horário local, 19h no horário de Brasília.

