Johan Verstreken ontdekte toevallig de romance tussen Wendy Van Wanten en prins Laurent: “Onaangeroerde lakens”

Hij hield decennia z’n mond, maar ook Johan Verstreken (61) is niet immuun voor de charmes van Véronique De Kock (48). In een gesprek met de Nostalgie-presentatrice deelde het voormalige VRT-gezicht een héél opmerkelijk verhaal. “Ik zag een innige kus tussen Wendy Van Wanten en prins Laurent”, klinkt het.

Source link