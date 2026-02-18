Nicolas Prattes escolta Sabrina Sato no setor 1 da Sapucaí

“Hoje eu sou a Aquarela de Heitor dos Prazeres e da minha Unidos de Vila Isabel. Vamos colorir a Sapucaí com o nosso desfile! Heitor pintou o povo. Pintou o cotidiano do brasileiro com dignidade. Pintou o samba, o trabalho, o morro, a rua. Ele enxergou beleza onde muitos não viam. Heitor eternizou o simples! E minha Vila vai fazer história misturando cores, gente, som, memória e coragem. É o pincel que vira tambor. É tambor que vira coração batendo no compasso da comunidade”, disse Sabrina.

Source link