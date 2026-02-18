Biancardi explica ausência de Neymar na Sapucaí: 'O jogo virou'

Bruna revelou ainda que pretende oficializar a união religiosa com Neymar. Segundo ela, os dois já são casados no civil, mas consideram uma cerimônia na igreja. “A gente fala disso”, contou.
De acordo com a influenciadora, essa foi sua única noite no Carnaval. “Vim a trabalho e daqui a pouquinho já vou embora para Santos encontrar com eles”, disse.
Anteontem, Neymar disputou sua primeira partida no ano pelo Santos. Ele não marcou gols, mas a equipe venceu o Velo Clube por 6 a 0 e garantiu vaga nas quartas de final do Paulistão.
Bruna e Neymar vivem um relacionamento com idas e vindas desde 2021. Eles são pais de Mavie, 2 anos, e Mel, de 7 meses.