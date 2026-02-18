a partida da copa argentina que pode ser uma faca de dois gumes

É um contexto de grande pressão e Marcelo Gallardo e os jogadores sabem disso. Devido às duas derrotas consecutivas, a batalha contra o Tigre i Monumental e a queda antes Argentino em O Paternalo que deu o alarme e levantou preocupações de que o presente não será uma continuidade de 2025, especialmente na reta final, onde a equipe entrou em colapso. Portanto, River deve reagir e encontrar respostas rapidamente para reverter esta difícil provação e não ser atormentado pelos pesadelos do ano passado.
Em La Pedrera de San Luis, onde nesta terça-feira a partir das 22h enfrenta o Ciudad Bolívar pela 32ª rodada da Copa da Argentina, Rio precisará começar a mudar a energia e embora uma vitória contra um rival de categoria inferior, onde estreou na sexta-feira com um empate em 1 a 1 com o Godoy Cruz após a recente promoção à Primera Nacional, possa representar apenas um bálsamo: é também uma faca de dois gumes, porque se a vitória necessária não vier, a crise será profundamente acentuada. A coisa é River vem perdendo por 12 (conta como derrota para o Independiente Rivadavia, que o eliminou das semifinais da Copa Argentina no ano passado) dos últimos 18 jogos e ainda não conquistou títulos neste segundo ciclo de Muñeco.
Apesar desse cenário complexo que o River vive em fevereiro, logo após o início da temporada, Gallardo e sua comissão técnica não pretendem abandonar o barco e enviar uma mensagem de confiança para virar o momento e estão confiantes no trabalho que vem sendo feito desde a pré-temporada. “Estamos nos divertindo e achamos que sairemos com ideias claras“Matías Biscay afirmou na coletiva de imprensa após a derrota para o Argentinos, à qual compareceu devido à expulsão de Muñeco. E o que disse o auxiliar de campo do premiado técnico não foi uma declaração sobre as circunstâncias.
Como o Clarín apurou, eles continuam convencidos a portas fechadas. Por sua vez, eles sentem o apoio e a convicção do presidente Stefano Di Carlo e acreditam que os jogadores também estão alinhados com o projeto. Tudo isto, apesar de as apresentações de Rivers, o desempenho individual dos jogadores, as decisões do próprio treinador e as reacções da sua equipa começarem a parecer muito menos realidade do que fantasia.
Para piorar a situação, o nervosismo tomou conta do time e Até o próprio Muñeco se soltou e quase teve problemas com Andrés Merlos (que também teria denunciado apenas pelos aplausos irônicos pelos quais recebeu o vermelho), um péssimo juiz que tem mais de um conflito forte e feio com personagens principais.
Nas discussões vistas entre os jogadores, a portas fechadas, eles não veem nada de estranho. Garantem que não há mau tempo e que é um turbilhão de coisas que não vão bem e os resultados não são bons. E, talvez inconscientemente, o medo de não voltarmos ao clima de final de ano, quando muito trabalho foi feito para somar um ponto na pré-temporada para que 2026 começasse de forma mais agradável.
Mas a realidade mostra que os jogadores neste momento não conseguem concretizar o plano e a ideia de Gallardo, embora ele já tenha demonstrado várias vezes que tem a mente fraca e o maxilar de vidro. Para piorar, não mostra nada que os empolgue em campo e por outro lado, está se adaptando à mudança de líderes, após a saída de vários heróis do Madrid.
Nesse contexto, ao não verem respostas, os torcedores explodiram novamente. E se manifestou fortemente na derrota para o Tigre no Monumental e nas redes sociais após o 0 a 1 com o Argentinos em La Paternal.
Uma vitória, por mais lógica que seja, é necessária. Mas neste contexto, podem ser acidentes de futebol como acontece em qualquer jogo, além da diferença de hierarquia. E – sabe-se – a cabeça joga forte quando a bola rola. E para não ficar atrás, trabalhamos nisso também para esta partida pela Copa Argentina, competição onde Gallardo estreou oficialmente como técnico do River em 2014 e da qual venceu 3 edições (2016, 2017 e 2019).
O time que enfrentará é o Ciudad Bolívar, que o River venceu no mesmo evento do ano passado, por 2 a 0, em Santiago del Estero.
Agora a seleção de Buenos Aires está na Primeira Nacional e não mais na Federal A. Mas as diferenças ainda são muito grandes, sem equivalente, logicamente. A avaliação de sua equipe, segundo o site Transfermarkt, é de US$ 1 milhão, enquanto Rivers é de US$ 125 milhões. Mas é futebol e tudo se decide em campo. “Sou um bostero e vou viver isso como um bostero que sou”, disse Brian Quintana, meio-campista do time comandado por Diego Funes, que também garantiu ter comemorado a vitória do Tigre no Monumental.
Há entusiasmo em Bolívar. De campeão do vôlei, com o projeto nascido de Marcelo Tinelli no início deste século, o clube já está na segunda categoria do futebol argentino e agora sonha com o fracasso no torneio onde tudo pode acontecer.